Champions League: Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Bayern München findet statt

Während in Österreich alle ÖFB-Cup-Partien wegen Staatstrauer am Dienstag und Mittwoch abgesagt wurden, wird das Champions-League-Duell zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern stattfinden.

Das berichtet 90minuten. Salzburg wird der Opfer des Terroranschlags in Wien am (heutigen) Dienstagabend (21.00 Uhr/live Sky, hier im Ticker) mit einer Schweigeminute gedenken und auf den Dressen Trauerflor tragen.

Von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in und um das Stadion, in dem wegen Corona keine Zuschauer erlaubt sind, war vorerst nicht die Rede. Die Salzburger Polizei kündigte indes erhöhte Präsenz vor allem auf öffentlichen Plätzen, Verkehrsknotenpunkten, der Salzburger Altstadt sowie öffentlichen und religiöse Einrichtungen an.

Die Bullen versuchen nun im Rahmen des Spiels der Staatstrauer Rechnung zu tragen. Aktivitäten rund um die Partie werden auf ein Minimum reduziert, es soll keine Torhymne geben.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A