Red Bull Salzburg gastiert für die heutige Champions-League-Partie bei Atletico Madrid. Wer diese Partie heute im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Champions League: Wer zeigt / überträgt Salzburg gegen Atletico Madrid heute im TV und Livestream?

Der Streamingdienst DAZN wird die Partie Atletico-Salzburg live und exklusiv in voller Länge übertragen. Sky sendet zudem das Spiel in der Konferenz.

Der Übertragungsbeginn auf DAZN ist heute um 20.45 Uhr. Dieses Personal wird Euch durch die Übertragung führen:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Christian Brugger

Christian Brugger Experte: Helge Payer

Für diese Saison hält DAZN noch die Übertragungsrechte für über 100 Spiele der Champions League inne, ab nächstem Jahr werden es noch mehr sein! Ab der kommenden Saison wird DAZN sogar eine Konferenz anbieten.

Wenn Ihr Spitzenfußball sehen wollt, seid Ihr auf DAZN genau richtig. Neben der CL gibt es noch weiteren internationalen Fußball aus der Europa League, in diesem Jahr mit Rapid, LASK und dem WAC. Dazu hat DAZN unter anderem die Primera Division, Serie A, Ligue 1, Eredivisie und Bundesliga im Programm. Auch Pokalwettbewerbe und Länderspiele gibt es auf DAZN zu sehen.

Falls Ihr noch mehr sehen wollt, gibt es auf DAZN auch reichlich MMA, Boxen, Tennis, Basketball, American Football und noch vieles mehr.

Champions League: Wann beginnt RB Salzburg bei Atletico Madrid?

Der Anpfiff zum Spiel erfolgt heute um 21 Uhr. Austragungsort ist das Estadio Metropolitano, der Finalspielort von 2019.

Die Partie wird von diesem Schiedsrichtergespann geleitet:

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (ROU)

Ovidiu Hategan (ROU) Assistenten: Octavian Sovre (ROU), Sebastian Gheorghe (ROU)

Octavian Sovre (ROU), Sebastian Gheorghe (ROU) VAR: Marco Di Bello (ITA)

Marco Di Bello (ITA) VAR-Assistent: Paolo Valeri (ITA)

Paolo Valeri (ITA) Vierter Offizieller: Fabio Maresca (ITA)

Champions League: Atletico Madrid gegen Red Bull Salzburg heute im Liveticker

SPOX bietet zu jeder Partie der Champions League einen Liveticker an, so auch zu Atletico vs. Salzburg.

Hier geht es zum SPOX-Liveticker

Champions League - Atletico vs. RB Salzburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Hausherren fehlen heute Vrsaljko (Knieverletzung) sowie Carrasco und Costa (beide Oberschenkelverletzung). Die Salzburger müssen dagegen nur auf Bernede (Schienbeinbruch) verzichten.

So könnten die Teams auflaufen:

Atletico : Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Lodi - Correa, H. Herrera, Koke, Lemar - M. Llorente, Suarez

: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Lodi - Correa, H. Herrera, Koke, Lemar - M. Llorente, Suarez RB Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - Berisha, Daka

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A mit Salzburg und Atletico

Atletico Madrid ging am ersten Spieltag mit 0:4 beim FC Bayern unter. Die Salzburger dagegen spielten 1:1 gegen Lokomotive Moskau.