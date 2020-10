Red Bull Salzburg gegen Lokomotive Moskau heute im Liveticker

Auftakt in Gruppe A der Champions League! FC Bayerns Gruppengegner RB Salzburg empfängt am heutigen Mittwoch Lokomotive Moskau. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und die Partie von RB Salzburg gegen Lokomotive Moskau in Deutschland live und exklusiv sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: Red Bull Salzburg gegen Lok Moskau heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn

Um sich ernsthafte Chancen auf das Achtelfinale auszumalen, zählt heute nur ein Sieg gegen die Russen. Auf dem Papier dürfte es aber zwischen den beiden Kontrahenten nur um Platz drei und der damit verbundenen Qualifikation für die Zwischenrunde der Europa League gehen.



Vor Beginn

Der österreichische Serienmeister aus Salzburg ist auch in diesem Jahr wieder in der Königsklasse vertreten und hat eine enorm schwere Gruppe erwischt. Neben Moskau warten Titelverteidiger Bayern München und Atletico Madrid auf die Bullen.

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen Red Bull Salzburg und Lokomotive Moskau. Anpfiff ist um 18.55 Uhr.

RB Salzburg - Lok Moskau heute live im TV und Livestream

Auch in dieser Spielzeit teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League. Während in Deutschland DAZN die Live-Berichterstattung übernimmt, zeigt Sky Sport Austria 1 die Partie in Österreich. Dort startet die Vorberichterstattung um 18 Uhr.

Alternativ steht ein Livestream via SkyGo-App zur Verfügung. Mit dem SkyTicket könnt Ihr Euch zudem das Sportpaket buchen, solltet Ihr kein Kunde des Bezahlsenders sein.

In Österreich könnt Ihr bei DAZN dann bereits um 21.30 Uhr die Highlights des Auftakts von Red Bull Slazburg sehen. Die restlichen Partien am Abend hat der Streaminganbieter dann exklusiv im Programm. Das Abonnement kostet Euch 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Vorher könnt Ihr das Angebot für einen Monat kostenlos testen.

Red Bull Salzburg vs. Lok Moskau: Mögliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams starten:

RB Salzburg: Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Mwepu, Ashimeru - Szoboszlai, Junuzovic, Okugawa - Daka

Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Mwepu, Ashimeru - Szoboszlai, Junuzovic, Okugawa - Daka Lok Moskau: Guilherme - Rybus, Corluka, Cerqueira, Zhivoglyadov - Krychowiak, Magkeev - Miranchuk, Zhemaletdinov - Ze Luis, Eder

Vorbild für Rennes, Midtjylland und Co.: Diese Klubs mischten beim Debüt die Champions League auf © imago images 1/26 In Midtjylland, Krasnodar, Basaksehir und Stade Rennes geben in dieser Saison gleich vier Klubs ihr Champions-League-Debüt. Kein aussichtsloses Unterfangen, wie der Rückblick auf die besten Debütanten der CL-Geschichte zeigt. © imago images / PanoramiC 2/26 AJ AUXERRE 1996/97: Bereits 1992/93 hatte die Association de la Jeunesse Auxerroise auf internationalem Parkett für Furore gesorgt. Im UEFA-Cup-Halbfinale war jedoch gegen den BVB Schluss. Vier Jahre später sollten sich die Ereignisse wiederholen. © imago images / Pro Shots 3/26 Auxerre wurde 1996 unter Erfolgstrainer Guy Roux französischer Meister und schickte sich auch in der Champions League an, das Establishment zu ärgern. In der Gruppenphase gegen Ajax, die Rangers und die Grasshoppers wurde Auxerre Erster. © imago images / Brenneken 4/26 Doch die Losfee meinte es nicht gut mit den Franzosen: Anstelle des leichteren Loses Rosenborg traf A.J.A. auf den BVB, der die Franzosen bereits vier Jahre zuvor aus dem UEFA-Cup gekegelt hatte. © imago images / Uwe Kraft 5/26 1:4 hieß es am Ende gegen die Dortmunder nach Hin- und Rückspiel. Während der BVB am Ende sogar den Titel gewann, verschwand Auxerre für lange Zeit von der CL-Bühne. 02/03 und 10/11 gab es noch zwei Comebacks, ehe der Klub 2012 in die Ligue 2 abstieg. © imago images / Kolvenbach 6/26 BAYER LEVERKUSEN 1997/98: Auch die Werkself hat mal klein angefangen und war vor 23 Jahren neu in der Königsklasse. In der Gruppenphase gab es zwar einmal Risse von Monaco, sonst schlugen sich Kirsten, Meijer, Emerson und Co. aber äußerst beachtlich. © imago images / Team 2 7/26 Die Werkself ließ am Ende sogar Sporting Lissabon hinter sich und wurde nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Gruppenzweiter. Das Hammerlos Real Madrid, der spätere Sieger, war dann zu viel des Guten im Viertelfinale (1:1, 0:3). © imago images / VI Images 8/26 DEPORTIVO LA CORUNA 2000/01: Mittlerweile gab es zwei Gruppenphasen in der Königsklasse, ehe es in die K.o.-Phase ging. Um so erstaunlicher ist es, was Deportivo beim Debüt schaffte. © imago images / Sven Simon 9/26 In der ersten Gruppenphase verlor Deportivo gegen den HSV, Panathinaikos Athen und Juventus Turin kein Spiel und wurde mit zehn Punkten Gruppenerster, gleiches gelang den Spaniern in der Zwischenrunde gegen Milan, Galatasaray und PSG. © imago images / Allstar/RichardxSelle 10/26 Als Deportivo gegen PSG sogar noch ein 0:3 in einen 4:3-Sieg drehte, war ganz La Coruna endgültig im CL-Fieber. Übrigens: in der Zwischenrunde gab ein gewisser Roy Makaay sein Königsklassen-Debüt (2 Tore, 1 Vorlage). © imago images / Belga 11/26 Auf den Husarenritt folgte im Viertelfinale gegen das ebenfalls für Furore sorgende Leeds das tragische Ausscheiden: Ein 0:3 im Hinspiel stellte sich als zu große Hypothek heraus. Deportivo gewann das Rückspiel zwar 2:0, schied aber dennoch aus. © imago images / Sven Simon 12/26 Allerdings sorgte Deportivo auch in den Jahren danach noch für Furore: 2001/02 scheiterte man im Viertelfinale gegen Manchester United, unvergessen bleibt Makaays Dreierpack gegen die Bayern 2002/03 und der Durchmarsch ins Halbfinale 03/04. © imago images / Agencia EFE 13/26 Auf den sensationellen Halbfinaleinzug und das bittere Aus gegen den späteren Sieger Porto folgte noch einmal eine Teilnahme in der Königsklasse, ehe es mit dem Klub bergab ging. Vergangenen Sommer stieg Depor in die dritte Liga ab. © imago images / IPA Photo 14/26 FC VILLARREAL 2005/06: Das gelbe U-Boot ging angeführt von einem Juan Roman Riquelme in Bestform und einem starken Diego Forlan auf Tauchfahrt in jener historischen Spielzeit und ist bis heute der beste CL-Debütant aller Zeiten. © imago images / PanoramiC 15/26 In der Gruppe D mit Benfica, Lille und Manchester United baute Villarreal auf eine stabile Defensive und zog mit einem Torverhältnis von 3:1 und zehn Punkten als Erster ins Achtelfinale ein. © imago images / IPA Photo 16/26 Gegen die Rangers (2:2, 1:1) und im Viertelfinale gegen Inter (1:2, 1:0) entschied dann die Auswärtstorregel zugunsten Villarreals. Halbfinale! Nach einem 0:1 im Hinspiel bei Arsenal hatte Villarreal noch alle Chancen, doch das Drama nahm seinen Lauf. © imago images / Ulmer 17/26 Villarreal bekam in der 89. Minute beim Stand von 0:0 einen Elfmeter zugesprochen. Riquelme scheiterte jedoch an Jens Lehmann und der Traum war ausgeträumt. © imago images / GlobalImagens 18/26 FC MALAGA 2012/13: Die erste und bis heute einzige CL-Teilnahme von Malaga war die pure Freude. Die jungen Isco, Piazon und Portillo wirbelten an der Seite der Haudegen Demichelis, Saviola und Roque Santa Cruz durch die Gruppenphase. © imago images / HochZwei/Syndication 19/26 Malaga war Offensiv-Spektakel pur, das bekam auch der große AC Mailand zu spüren. Mit 12 Punkten und 12:5 Toren gewannen die Malaguistas ihre Gruppe, im Achtelfinale drehten sie gegen Porto nach 0:1-Pleite den Spieß um und gewannen 2:0. © imago images / Sven Simon 20/26 Und auch im Viertelfinale gegen den BVB sah es zunächst sehr gut aus. Doch dann kam der 9. April. Was in Dortmund längst Teil der Klub-Folklore ist, stürzte Malaga in den Abgrund. Nachspielzeit. Reus. Santana. Nuff said. © imago images / Sven Simon 21/26 Das Drama von Dortmund ist bis heute der letzte Auftritt des FC Malaga auf internationaler Bühne. Auf das Aus folgte fünf Jahre später der Sturz in die Zweitklassigkeit. © imago images / Colorsport 22/26 LEICESTER CITY 2016/17: Der Senastionsmeister aus England erwischte eine machbare Gruppe mit Porto, Kopenhagen und Brügge und wurde standesgemäß auch Gruppenerster. © imago images / Colorsport 23/26 Nach großem Kampf und trotz des Liga-Katers (am Ende nur 12.) gewannen die Foxes gegen Sevilla in zwei Spielen dank der mehr geschossenen Tore, gegen Atletico reichte es jedoch knapp nicht. In dieser Saison kehren die Foxes in die CL zurück. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 24/26 ATALANTA BERGAMO 2019/20: Das Malaga der vergangenen CL-Saison. Erstmals dabei und gleich der Spektakel-Lieferant vom Dienst. In einer Gruppe mit ManCity reichte es nur knapp für den Achtelfinaleinzug, doch dann kam Atalanta ins Rollen. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 25/26 Angeführt von einem überragenden Ilicic zerlegte Bergamo Valencia im Achtelfinal-Hinspiel mit 4:1. Das Rückspiel stand dann schon im Zeichen der Corona-Krise. Vor einer Geisterkulisse gab es einen 4:3-Sieg der Italiener. © imago images / Poolfoto UCL 26/26 Fast ein halbes Jahr später führte Bergamo bis zur 90. Minute im K.o-Turnier der Königsklasse gegen das Star-Ensemble von PSG. Dann zerstörten Marquinhos und der heutige Bayern-Spieler Choupo-Moting das Märchen.

Champions League am Mittwoch: Überblick der Spiele