Red Bull Salzburg – FC Bayern München: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Keine Zeit für eine Verschnaufpause! Schon am Dienstag um 21:00 Uhr trifft Red Bull Salzburg am dritten Champions-League-Spieltag auf den FC Bayern München. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und hält am Laufenden, ob das Spiel nach den Terroranschlägen in Wien regulär abgehalten wird.

Nach dem schweren Gang nach Madrid - die Bullen verloren nur knapp und unglücklich mit 2:3 gegen Atletico - wartet die nächste schwere Aufgabe auf Red Bull Salzburg.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Die Österreicher treffen am dritten Spieltag auf den Champions-League-Titelverteidiger FC Bayern München, der aus den ersten beiden Partien volle sechs Punkte schöpfte.

Freilich ist der deutsche Meister absoluter Topfavorit gegen die Salzburger - nicht zuletzt, weil die Bullen trotz offensiver Höchstleistungen mit groben Defensivproblemen zu kämpfen hatten. Ein Umstand, der Robert Lewandowski, Serge Gnabry & Co. bestimmt nicht verborgen blieb.

FC Salzburg - Lokomotive Moskau: Das CL-Spiel im TV und Livestream

Die Rechte an der diesjährigen Champions-League-Saison teilen sich auch heuer DAZN und Sky. Salzburgs Champions-League-Duell mit den Bayern wird auf Sky übertragen. Auf Sky Sport 2 HD seit ihr live dabei.

Auf DAZN seht Ihr um 21:00 Uhr unter anderem die Duelle zwischen Atalanta und dem FC Liverpool sowie Real Madrid gegen Inter Mailand.

Auf DAZN findet Ihr auch weiteren internationalen Topfußball aus der Europa League mit Rapid, LASK und dem WAC, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Bundesliga, Primeira Liga sowie verschiedenen Pokalwettbewerben, Damenligen, der Nations League, der CLS, der A-League und der MLS. Das Angebot geht weiter mit der UFC, Boxen, WWE, US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), Darts, Tennis, Snooker, Wintersport, Radsport, Motorsport, der Handball-Champions-League, Basketball, Schach, Beachvolleyball, Rugby, Sportfischen, E-Sports und noch vielem mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für volle zwölf Monate.

Red Bull Salzburg gegen Bayern: Das Spiel im LIVETICKER

All jene, die am heutigen Dienstag kein Livebild sehen können, hält unser SPOX-Liveticker auf dem aktuellsten Stand.

© GEPA

Red Bull Salzburg - FC Bayern: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - E. Mwepu, Camara, Junuzovic, Szoboszlai - Berisha, Koita

Ersatz: Coronel - Kristensen, Farkas, Onguene, Solet, Ashimeru, Okugawa, Okafor, Adeyemi

Es fehlen: Daka (Oberschenkelverletzung), Bernede (Schienbeinbruch)

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Tolisso, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Ersatz: Nübel - Martinez, Roca, Tolisso, Costa, Sane, Choupo-Moting

Es fehlt: Süle (Corona), Goretzka (Wadenprobleme), Davies (Bänderriss im Sprunggelenk)

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A