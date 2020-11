Real Madrid - Inter Mailand: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ein richtiger Leckerbissen steht am heutigen Dienstag in der Königsklasse auf dem Program. Rekordsieger Real Madrid empfängt den italienischen Traditionsklub Inter Mailand zum Showdown. SPOX verrät euch, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Hol Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und genieße den CL-Kracher zwischen Real und Inter

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Die überraschendsten Ergebnisse hat in der neuen Champions-League-Saison bisher die Gruppe B geliefert. Nach zwei Runden führt Schachtar Donezk die Tabelle vor Borussia Mönchengladbach an, erst dann kommen die Giganten Inter Mailand und Real Madrid. Die Madrilenen holten am vergangenen Spieltag in Gladbach nur mit Glück ihren ersten Punkt.

Für Mönchengladbach gab es statt einer magischen Nacht im leeren Borussen-Park, wo Stefan Lainer wie gewohnt auf der rechten Seite wirbelte, eine herbe Enttäuschung. Wie schon gegen Inter mussten sich die Schützlinge von Trainer Marco Rose mit einem 2:2 zufriedengeben, und wie vor einer Woche fiel der Ausgleichstreffer kurz vor dem Schlusspfiff. Casemiro drückte den Ball nach einer Kopfball-Vorlage des aufgerückten Kapitäns Sergio Ramos in der dritten Minuten der Nachspielzeit über die Linie.

Real Madrid - Inter Mailand: Champions League im TV und Livestream

Die Rechte an der diesjährigen Champions-League-Saison teilen sich auch heuer DAZN und Sky. Das Spiel zwischen Real Madrid und Inter Mailand wird in Österreich exklusiv auf DAZN gezeigt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Auf DAZN findet Ihr auch beinahe alle anderen Einzelspiele des Abends sowie weiteren internationalen Topfußball aus der Europa League mit Rapid, LASK und dem WAC, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Bundesliga, Primeira Liga wie auch verschiedene Pokalwettbewerbe, Damenligen, der Nations League, der CLS, der A-League und der MLS. Das Angebot geht weiter mit der UFC, Boxen, WWE, US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), Darts, Tennis, Snooker, Wintersport, Radsport, Motorsport, der Handball-Champions-League, Basketball, Schach, Beachvolleyball, Rugby, Sportfischen, E-Sports und noch vielem mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für volle zwölf Monate.

Real gegen Inter: Das Spiel im Liveticker

Für all jene, die am heutigen Dienstag kein Livebild sehen können, liefert der SPOX-Liveticker die perfekte Alternative.

© imago images / Alterphotos

Champions League, Tabelle: Der Stand in Gruppe B