PSG - Manchester United: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Champions League ist zurück und zum Auftakt gibt es den Kracher zwischen PSG und Manchester United. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

PSG gegen Manchester United heute live im TV und Livestream

Auch in der neuen Champions-League-Saison teilen sich DAZN und Sky die Rechte an der Übertragung. Während Sky am Dienstag das Spiel zwischen Lazio Rom und dem BVB gepickt hat, überträgt DAZN alle weiteren sieben Einzelspiele live und exklusiv.

So wird auch das Duell zwischen PSG und Manchester United live beim Streaming-Dienst zu sehen sein. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff wird der Livestream auf der Plattform abrufbar sein. Mit folgenden Personal begleitet DAZN das Spiel:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Moderator: Christoph Stadtler

Champions League live auf DAZN

Der Streaming-Dienst wird in dieser Saison insgesamt 110 der 138 Partien live zeigen. Darüber hinaus hat DAZN noch viele weitere hochkarätige Fußball-Wettbewerbe im Portfolio. So sind alle Begegnungen der Europa League zu sehen. Außerdem ist DAZN die Heimat der Ligue, Serie A und der Primera Division.

Den ersten Monat könnt Ihr übrigens kostenfrei testen. Sollte Euch das Angebot zusagen, könnt Ihr zwischen einem Monats-Abo für 11,99 Euro oder einem Jahres-Abo für 119,99 Euro wählen.

PSG gegen Manchester United: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: Champions League

Datum: 20. Oktober 2020

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parc des Princes (Paris)

Parc des Princes (Paris) Übertragung: DAZN

Champions League: Die Spiele am Dienstag

Wie gewohnt werden acht Partien am Dienstag ausgetragen. Bereits um 18.55 Uhr finden zwei Spiele statt. Dabei trifft Zenit St. Petersburg auf Club Brügge und Juventus Turin auf Dynamo Kiew. Zeitgleich mit PSG und Manchester United greifen dann auch die zwei deutschen Vertreter RB Leipzig und Borussia Dortmund ins Geschehen ein.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung Di, 20. Oktober 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Club Brügge DAZN Di, 20. Oktober 18.55 Uhr Dynamo Kiew Juventus Turin DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr FC Chelsea FC Sevilla DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Stade Rennes FK Krasnodar DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Lazio Rom Borussia Dortmund Sky Di, 20. Oktober 21 Uhr FC Barcelona Ferencvaros DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr RB Leipzig Istanbul Basaksehir DAZN Di, 20. Oktober 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United DAZN

© imago images / PanoramiC

PSG gegen United: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Neymar wurde am vergangenen Freitag nach der Länderspielpause in Nimes geschont. Gegen United wird der Brasilianer aber wieder dabei sein. Mauro Icardi, Marco Verratti und Juan Bernat fehlen verletzt. Auch Edinson Cavani aufseiten der Red Devils wird das Duell mit seinem Ex-Klub verpassen. "Er braucht noch ein paar Tage", hatte Ole Gunnar Solskjaer gesagt.

PSG: Navas - Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes, Rafinha - Mbappe, Kean, Neymar

Navas - Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes, Rafinha - Mbappe, Kean, Neymar Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw - McTominay, Fred - James, Bruno Fernandes, Martial - Rashford

Champions League: Gruppe H mit PSG und Manchester United