Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation: Auslosung, Gegner, Spieltermine

Auch Österreichs Meister Red Bull Salzburg kennt die möglichen Gegner des Champions-League-Playoffs und beide Namen klingen durchaus machbar.

Salzburg spielt in den Playoffs zur Champions League entweder gegen Maccabi Tel Aviv oder Dynamo Brest, die am 16. September (19.00 Uhr) aufeinandertreffen. Dies ergab die Dienstagmittag am UEFA-Sitz in Nyon vorgenommene Auslosung. Spieltermine sind der 22./23. und 29./30. September, wobei das Rückspiel in der Bullen-Arena in Wals-Siezenheim stattfindet.

Maccabi, in der zweiten Quali-Runde 3:0-Gewinner bei Suduva Marijampole, gilt am 16. September gegen das mit einem 2:1 gegen FK Sarajevo aufgestiegene Brest als Favorit. Zu den bekanntesten Spielern im Kader des israelischen Meisters zählt Itay Shechter, an den die "Bullen" schlechte Erinnerungen haben. Vor zehn Jahren setzte sich der Stürmer mit Hapoel Tel Aviv im Champions-League-Play-off gegen Salzburg mit dem Gesamtscore von 4:3 durch.

Champions League: Maccabi Tel Aviv/Dinamo Brest warten auf Salzburg

Red Bull Salzburg bekommt es im Play-off zur Champions-League mit Maccabi Tel Aviv oder Dinamo Brest zu tun. Rapid würde im Falle eines Drittrunden-Erfolgs über KAA Gent auf den Sieger des Duells zwischen Dynamo Kiew und AZ Alkmaar treffen. Das hat die Auslosung am Dienstag in der UEFA-Zentrale in Nyon ergeben.

© imago images / Eibner Europa

Champions-League-Qualifikation: Playoff-Paarungen des Champions-Wegs

Heim Auswärts Hinspiel Rückspiel Slavia Prag BSC Young Boys/FC Midtjylland 22.09. 30.09. Maccabi Tel Aviv/FK Dinamo Brest FC Salzburg 22.09. 30.09. Olympiakos Piräus FK Roter Stern Belgrad/Omonia Nikosia 23.09. 29.09. Qarabag Agdam/Molde FK Dinamo Zagreb/Ferencváros Budapest 23.09. 29.09.

Österreich im Europacup 2020/21: Salzburg, Rapid, WAC, LASK, Hartberg

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten. Neben Red Bull Salzburg, die sich im Playoff der Champions League gegen lediglich einen Gegner durchsetzen müssen, hat auch Rapid eine Chance auf die Gruppenphase.