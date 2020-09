HIGHLIGHTS: Red Bull Salzburg - Maccabi Tel Aviv, die Tore im Video

Red Bull Salzburg steht zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der Champions-League. Nach dem 2:1-Hinspielsieg im Quali-Play-Off setzten sich die "Bullen" am Mittwoch auch zuhause gegen Maccabi Tel Aviv mit 3:1 (1:1) durch und zogen mit dem Gesamtscore von 5:2 in die Königsklasse ein. Patson Daka (16., 68.) und Dominik Szoboszlai per Foulelfer (45.+4) trafen für die in der ersten Hälfte starken und nach dem Seitenwechsel etwas lethargischen Gastgeber.

Eden Karzev hatte genau nach einer halben Stunde für die davor völlig chancenlosen Israelis auf 1:1 gestellt. Damit brachen die Salzburger im 12. Anlauf auch ihren Quali-Fluch: In allen elf bisherigen Versuchen war man vorzeitig gescheitert, in der Vorsaison hatte der heimische Meistertitel ein Fixticket gebracht.

Die Gegner erfährt Salzburg bereits am Donnerstag (17.00 Uhr/live Sky). Bei der Auslosung in Genf ist man in Topf drei gesetzt, es locken Duelle mit u.a. Titelverteidiger Bayern München, Liverpool, Real Madrid, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Atletico Madrid, Chelsea oder den Manchester-Clubs City und United. Erster Spieltag ist der 20./21. Oktober.