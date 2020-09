Champions-League-Playoff live: Red Bull Salzburg gegen Maccabi Tel Aviv im TV und Livestream

Das Hinspiel konnte Salzburg mit Ach und Krach 2:1 für sich entscheiden, daher sollten die "Bullen" auch in Wals-Siezenheim auf der Hut vor Maccabi Tel Aviv sein. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Salzburg ist nach dem saisonübergreifend neunten Pflichtspielsieg gegen SV Ried (3:1) als einziges Team noch ohne Punkteverlust und empfängt am Mittwoch mit einem Erfolgserlebnis Maccabi Tel Aviv zum Entscheidungsspiel um die Champions League.

Beim Playoff-Gegner Maccabi scheint das Pech kein Ende zu nehmen. Nachdem im Rückspiel bereits zahlreiche Spieler aufgrund einer Corona-Infektion fehlten, begeben sich jetzt auch Verteidiger Ofir Davidzada und Außenstürmer Tal Ben Haim wegen eines positiven Tests in Quarantäne.

Neben Dor Peretz, Avi Rikan, Daniel Peretz, Nick Blackman, Enric Saborit, Yonatan Cohen, Dan Glazer, Eduardo Guerrero und Dor Turgeman gibt es mit Ofir Davidzada einen weiteren positiven Corona-Fall beim israelischen Meister - berichtet das Medium Sports Rabbi. Zudem sind sieben Mitglieder des Betreuerstabs infiziert.

Champions-League-Qualifikation: Playoff-Paarungen

Heim Auswärts Hinspiel Rückspiel Dynamo Kiev KAA Gent 2:1 3:0 Ferencvaros Budapest Molde FK 3:3 0:0 Omonia Nikosia Olympiakos Piräus 0:2 0:0 PAOK FK Krasnodar 1:2 30.09. FC Midtjylland Slavia Prag 0:0 30.09. FC Salzburg Maccabi Tel Aviv 2:1 30.09.

Red Bull Salzburg gegen Maccabi Tel Aviv: TV und Livestream

Das Rückspiel am Weg zur Champions League läuft in voller Länge ausschließlich auf Sky Sport Austria 1. Kommentiert wird die Partie von Martin Konrad, die Vorberichte starten um 20.30 Uhr, Anpfiff ist 30 Minuten später um 21.00 Uhr.

Online kann die Partie auch via SkyGo verfolgt werden, allerdings nur wenn ein kostenpflichtiges Sky-Abo vorliegt.

Wer kein Sky zuhause hat, muss aber nicht komplett verzagen, denn ab 00.00 Uhr ist das komplette Match im Relive auf DAZN zu sehen.

Maccabi vs. Salzburg im Liveticker

Außerdem stellt SPOX zum CL-Playoff einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung. Wer also nicht vor dem TV-Gerät dabei sein kann, der sollte unbedingt vorbei schauen. Hier geht's lang!

Tel Aviv - Salzburg: Die Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa, Camara, Mwepu, Szoboszlai - Berisha, Daka

Ersatz: Coronel - Vallci, Onguene, Farkas, Ashimeru, Junuzovic, Okafor, Adeyemi, Koita

Es fehlt: Bernede (Prellung)

Maccabi: Tenenbaum - Bitton, Tibi, Yeini, Baltaxa, Kandil - Karzev, Golasa, Barsky, Biton - Almog

Ersatz: Musayof - Hozez, A. Glazer, Yitzkar, Berkovitz, Schechter, Hanzis

Es fehlen: Da. Peretz, Do. Peretz, Rikan, Blackman, Saborit, Cohen, D. Glazer, Haim, Davidzada, Guerrero, Turgeman (alle nach positiven Corona-Tests)

Bei Aufstieg: Harte Gegner für Red Bull Salzburg

Vor dem Play-off-Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv am Mittwoch in Wals-Siezenheim (21.00 Uhr) steht Serienmeister Red Bull Salzburg mit einem Bein in der Gruppenphase der Champions League. Das 2:1 in Israel hat die Chancen der "Bullen" auf die zweite Königsklassen-Teilnahme en suite stark erhöht, attraktive Gegner sind quasi garantiert.

Warm ums Herz darf den Fans beim Blick auf die ersten beiden Töpfe werden. Da warten u.a. Titelverteidiger Bayern, das von David Alaba und Co. entthronte Liverpool, Real Madrid, Juventus Turin, Paris Saint-Germain und der FC Sevilla. Topf zwei steht dem mit u.a. dem FC Barcelona, Atletico Madrid, den Manchester-Clubs City und United, Chelsea sowie Borussia Dortmund um fast nichts nach. Selbst Topf vier bietet mit Borussia Mönchengladbach samt Salzburgs ehemaligem Trainer Marco Rose und den Ex-"Bullen" Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf oder Olympique Marseille attraktive Möglichkeiten.

Österreich im Europacup 2020/21: Salzburg, Rapid, WAC, LASK, Hartberg

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten. Allerdings ist der TSV Hartberg bereits ausgeschieden, Rapid muss mit der Gruppenphase der Europa League vorliebnehmen.