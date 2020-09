Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation: Auslosung, Gegner, Spieltermine

Dienstagmittag (12:00 Uhr) wird der Playoff-Gegner für Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation ausgelost. Salzburg tritt im sogenannten Champions-Weg an und kann dort nur auf einen Meister aus anderen europäischen Ligen treffen.

Salzburg trifft im Play-off als gesetztes Team auf einen Sieger der dritten Qualifikationsrunde im Meisterweg. Die unangenehmsten möglichen Gegner sind wohl Young Boys Bern, Roter Stern Belgrad und Maccabi Tel Aviv.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

An den Israelis waren die Salzburger im Kampf um den Einzug in die Königsklasse 2009 gescheitert, an den Serben 2018. Dazu könnte es für die Bullen auch gegen Ferencvaros Budapest, Molde FK (NOR), FC Midtjylland (DEN), Karabach Agdam (AZE) oder Dinamo Brest (BLR) gehen.

Im Vorjahr war Salzburg direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Davor war der Club seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 elfmal in der Qualifikation für die Königsklasse ausgeschieden. Bei einem Aus in der dritten Runde oder im Play-off wechseln Rapid und Salzburg in die Gruppenphase der Europa League.

Red Bull Salzburg: Die möglichen Playoff-Gegner

Young Boys Bern Roter Stern Belgrad Maccabi Tel Aviv Ferencvaros Budapest Molde FK FC Midtjylland Karabach Agdam Dinamo Brest

© GEPA

Österreich im Europacup 2020/21: Salzburg, Rapid, WAC, LASK, Hartberg

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten. Neben Red Bull Salzburg, die sich im Playoff der Champions League gegen lediglich einen Gegner durchsetzen müssen, hat auch Rapid eine Chance auf die Gruppenphase.