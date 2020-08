FC Barcelona - SSC Napoli: Champions League live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel heißt es für den FC Barcelona am heutigen Samstag "do or die". Zu Gast ist der SSC Napoli. SPOX erklärt euch, wo ihr den Champions-League-Kracher im TV, Livestream und Liveticker seht.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und über 100 Einzelspiele der Champions League pro Saison live verfolgen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Der FC Barcelona hat auf dem Weg zum Champions-League-Finalturnier in Lissabon noch die Hürde Napoli zu überwinden. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bauen die Katalanen am Samstag natürlich wieder auf Lionel Messi, der eine besondere Lebensversicherung für diese K.o.-Runde ist. Der wahrscheinliche Viertelfinalgegner heißt FC Bayern. Die Münchner verteidigen ein 3:0 gegen Chelsea.

Drei Wochen nach Beendigung der spanischen Liga, die mit dem Meistertitel des Erzrivalen Real Madrid geendet hatte, steht in Barcelona auch die Zukunft von Trainer Quique Setien auf dem Spiel. Die Champions League zu gewinnen, wie es zuletzt 2015 der Fall war, ist das große Sehnsuchtsziel des Clubs.

© imago images / Ulmer

Setiens Vorgänger Ernesto Valverde wurde nach missglückten Anläufen trotz Titeln in der Liga gefeuert. Laut Medien hat Setien nur deshalb noch seinen Job, weil der Markt so schnell keine geeignete Alternative bot.

Barcelona - Napoli im TV & Livestream

Die Rechte an der Königsklasse teilen sich der Streaminganbieter DAZN und Pay-TV-Sender Sky. Am heutigen Samstag gibt es das Spiel zwischen dem FC Barcelona und SSC Napoli exklusiv auf DAZN zu sehen. Auf Sky Sport 2 HD seht ihr Bayern - Chelsea (Hinspiel 3:0). Beide Partien werden um 21.00 Uhr angepfiffen.

Auch die Viertelfinalspiele werden zwischen DAZN und Sky aufgeteilt. Die Halbfinals und das Finale übertragen schließlich beide Sender parallel und live.

Neben der Champions League besitzt DAZN die Rechte an allen Spielen der Europa League. Lediglich eine Partie pro Spieltag wird im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Das Abonnement kostet nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben.

FC Barcelona vs. SSC Napoli im Liveticker

Mit unserem Liveticker bleibt ihr auch ohne Übertragungsmöglichkeit immer auf dem aktuellsten Stand.

Barca empfängt Napoli: Mögliche Aufstellungen

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Roberto, De Jong - Messi - Suarez, Griezmann

SSC Napoli: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui - Lobotka, Ruiz, Zielinski - Callejon, Mertens, Insigne

Die noch ausstehenden Achtelfinals:

Datum Heim Gast Hinspielergebnis Rückspielergebnis 7. August Manchester City Real Madrid 2:1 2:1 8. August Bayern München FC Chelsea 3:0 -:- 7. August Juventus Turin Olympique Lyon 0:1 2:1 8. August FC Barcelona SSC Neapel 1:1 -:-

Champions League: Mögliche Viertelfinal-Paarungen