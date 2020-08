Champions League Viertelfinale heute live: FC Barcelona - Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Am Freitag um 21:00 Uhr kreuzen die beiden Fußball-Giganten FC Barcelona und FC Bayern München im Champions-League-Viertelfinale die Klingen. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bayern München und der FC Barcelona haben sich auf dem Weg zum Viertelfinal-Schlager der Champions-League keine Blöße gegeben. Die Münchner konnten sich beim 4:1-Sieg gegen Chelsea am Samstag auf Stürmerstar Robert Lewandowski verlassen, beim 3:1 der Katalanen gegen Napoli erzielte Lionel Messi den schönsten Treffer. Das Duell der beiden Topstürmer am Freitag wird mit Spannung erwartet.

Gespielt wird im Rahmen des aufgrund der Coronakrise installierten Finalturniers in Lissabon, die Entscheidung fällt in einer Partie. "Die Vorfreude ist groß. Barcelona hat eine gute Mannschaft mit sehr, sehr guten individuellen Spielern, aber wir sind sehr gut dabei, fahren mit viel Selbstvertrauen nach Portugal und brauchen uns nicht verstecken", sagte ÖFB-Star David Alaba.

Barca - FC Bayern: Übertragung im TV und Livestream

Livebilder der Königsklasse gibt es bei DAZN und bei Sky. Die beiden Sender teilen sich die Übertragungsrechte am Finalturnier auf - somit gibt es keine Free-TV-Übertragung.

Konkret läuft das Ganze so, dass im Viertelfinale Sky das Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona exklusiv zeigt. DAZN hat dafür die Exklusivrechte am Spiel zwischen Atalanta Bergamo und PSG.

Die anderen beiden Partien (RB Leipzig - Atletico Madrid und Manchester City - Olympique Lyon) laufen bei beiden Sendern.

Gleiches gilt für die beiden Halbfinals und das Finale, alle drei Spiele laufen sowohl bei DAZN als auch bei Sky.

Das DAZN-Abonnement für all dies kann für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro und 119,99 Euro im Monat erworben werden. Zuvor besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Probemonat zu holen.

Champions League: Termine, Daten

Weiter geht es in der Champions League mit dem Viertelfinale. Dieses findet von Mittwoch, den 12. bis Samstag, den 15. August statt. Das große Finale steigt dann am Sonntag, den 23. August.

Datum Runde 12. bis 15. August Viertelfinale 18. bis 19. August Halbfinale 23. August Finale

Barca gegen Bayern im Liveticker

Auch im Liveticker ist das Spiel vertreten. Diesen bietet SPOX zum Mitlesen an.

Der Modus der Champions League ab dem Finalturnier

Ab dem Viertelfinale startet das so genannte Finalturnier der Champions League. Mit Beginn dieses Finalturniers gibt es keine Hin- und Rückspiele mehr, stattdessen wird in einem Spiel ermittelt, wer in die nächste Runde einzieht.

Ausgetragen werden die Spiele, aus Fairnessgründen, auf neutralem Boden. Als diesen hat die UEFA sich die portugiesische Hauptstadt Lissabon ausgesucht.

Dort wird in zwei Stadien gespielt, dem Estadio da Luz und dem Estadio Jose Alvalade. Heimisch sind dort normalerweise Benfica und Sporting Lissabon.