Champions League Viertelfinale heute live: Atalanta Bergamo - PSG im TV, Livestream und Liveticker

Das Viertelfinale der Champions League hat bereits zu Beginn einen echten Kracher parat. Paris St. Germain bekommt es am heutigen Mittwoch mit Atalanta Bergamo zu tun. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im ersten Viertelfinale der Königsklasse kommt es zur ungewöhnlichen Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain. Die Franzosen sind zwar klarer Favorit, die stärkste Offensive Europas - jene von Atalanta - darf aber nicht unterschätzt werden.

Da es aufgrund des Corona-Virus keine eigentlichen Heimspielen gibt, findet das komplette K.-o.-Turnier in Lissabon statt. Als Spielstätte dient das Estadio da Luz und der Anstoß erfolgt jeweils um 21 Uhr.

Champions League: Termine, Daten

Weiter geht es in der Champions League mit dem Viertelfinale. Dieses findet von Mittwoch, den 12. bis Samstag, den 15. August statt. Das große Finale steigt dann am Sonntag, den 23. August.

Datum Runde 12. bis 15. August Viertelfinale 18. bis 19. August Halbfinale 23. August Finale

© imago images / Sportimage

Atalanta gegen PSG: Übertragung im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Atalanta und Paris Saint-Germain gibt es live, exklusiv und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt neben dieser Partie zwei weitere Viertelfinalspiele. Am Donnerstag zeigt DAZN RB Leipzig gegen Atletico Madrid und am Samstag gibt´s Manchester City - Olympique Lyon.

Das Abonnement für all dies kann für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr erworben werden. Zuvor besteht für Kunden die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Probemonat zu holen.

Atalanta Bergamo gegen Paris St. Germain im Liveticker

Auch im Liveticker ist das Spiel vertreten. Diesen bietet SPOX zum Mitlesen an.

Der Modus der Champions League ab dem Finalturnier

Ab dem Viertelfinale startet das so genannte Finalturnier der Champions League. Mit Beginn dieses Finalturniers gibt es keine Hin- und Rückspiele mehr, stattdessen wird in einem Spiel ermittelt, wer in die nächste Runde einzieht.

Ausgetragen werden die Spiele, aus Fairnessgründen, auf neutralem Boden. Als diesen hat die UEFA sich die portugiesische Hauptstadt Lissabon ausgesucht.

Dort wird in zwei Stadien gespielt, dem Estadio da Luz und dem Estadio Jose Alvalade. Heimisch sind dort normalerweise Benfica und Sporting Lissabon.

