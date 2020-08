Champions League Qualifikation: Unaufgeregtes Rapid Wien schlägt NK Lokomotiva Zagreb

Der SK Rapid Wien siegt gegen NK Lokomotiva Zagreb in der zweiten Runde der Champions League-Qualifikation mit 1:0. Goldtorschütze war Stoßstürmer Ercan Kara.

Im Duell der Vizemeister starteten die Hütteldorfer umsichtig und versuchten von Beginn an das Spiel an sich zu reissen. Mit der Dejan-Doppelsechs Petrovic und Neo-Kapitän Ljubicic konnte man den Ball in den ersten Minuten auch gut in den eigenen Reihen zirkulieren. Chancen waren jedoch Mangelware, auch weil Lok ihre Viererkette recht tief ansetzte. Symptomatisch für die ersten 30 Minuten: Eine Murg-Flanke aus dem Halbraum kam zwar gefährlich in den Fünfer, ein Abnehmer war im Zagreber Verteidigerwald nicht zu finden.

In der 28. Minute: Aufregung im Rapid-Sechzehner: Lok-Stürmer Cuze kommt sträflich leicht an Stojkovic vorbei und hätte nur mehr Strebinger vor sich. Der Rapid-Goalie überreist daraufhin den rechten Haken des Angreifers und schnappt sich die Kugel von dessen Füßen.

Im Gegenzug schlug die Rapid-Offensive zum ersten Mal zu. Fountas kommt im rechten Sechszehner zum Abschluss, der neue Lok-Keeper wehrt den Ball direkt ins Zentrum wo Arase auf den Abstauber wartet, dieser scheitert jedoch, aber der danebenstehende Kara macht den zweiten fest und netzt zum 1:0-Führungstreffer. Für den 24-Jährigen war es der erste Pflichtspieltreffer im Dress des SCR. Und so ging es mit einer knappen Führung in die Pause.

Mit nur einem Torschuss in der ersten Hälfte kam das kroatische Team deutlich aggressiver aus der Kabine und sorgte mehrmals für Gefahr im Rapid-Sechzehner. Doch die Hütteldorfer ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und konnten ebenso einige Offensivaktionen durchziehen. Kara hätte in der 62. Minute beinahe für das 2:0 gesorgt, als Ullmann nach einem Corner aus der zweiten Reihe abzog und Kara im Strafraum-Chaos beinahe mit Ferserl traf.

Lok wechselte daraufhin gleich mehrere Angreifer ein, doch die Offensive der Kroaten blieb gegenüber die Wiener Abwehr schlussendlich zahnlos. Rapid blieb der Favoritenrolle gerecht und siegte damit mit 1:0.

Lokomotiva Zagreb 0:1 Rapid Wien

Tor: Kara (32.)