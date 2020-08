Champions League Halbfinale heute live: RB Leipzig - PSG im TV, Livestream und Liveticker

Der deutsche Bundesligist RB Leipzig steht am heutigen Dienstag um 21:00 Uhr erstmals in einem Champions-League-Semifinale und mit ihm die Österreicher Marcel Sabitzer und Konrad Laimer. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während Paris Saint-Germain Atalanta aus der Champions League bugsierte, eliminierte RB Leipzig Diego Simeones Atletico Madrid. Im Halbfinal-Duell ist nun wohl PSG zu favorisieren - doch ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wittert eine Chance.

"Es wird sicher eine spannende Aufgabe", sagte Sabitzer im Hinblick auf den Kracher. "Ich traue mich trotzdem zu sagen, wenn wir einen richtig guten Tag erwischen wie gegen Atletico, mit ein bisschen Glück, dann können wir das Spiel gewinnen. Aber dass PSG natürlich Favorit ist, ist selbsterklärend. Es wird ein einmaliges Erlebnis für uns. Wir haben Bock drauf."

RB Leipzig - Paris Saint-Germain: Übertragung im TV und Livestream

Livebilder der Königsklasse gibt es bei DAZN und bei Sky. Die beiden Sender teilen sich die Übertragungsrechte am Finalturnier auf - somit gibt es keine Free-TV-Übertragung.

Konkret läuft das Ganze so: Das Halbfinale zwischen Leipzig und PSG läuft am Dienstag um 21:00 Uhr auf beiden Sendern.

Gleiches gilt für das andere Halbfinale und das Finale, alle drei Spiele werden sowohl bei DAZN als auch bei Sky gezeigt.

Das DAZN-Abonnement für all dies kann für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro und 119,99 Euro im Monat erworben werden. Zuvor besteht für Kunden die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Probemonat zu holen.

Leipzig - PSG im Liveticker

Auch im Liveticker ist das Spiel vertreten. Diesen bietet SPOX zum Mitlesen an.

Champions League: Termine, Daten

Das Halbfinale der UEFA Champions League steht auf dem Programm. Am heutigen Dienstag treffen Paris Saint Germain und RB Leipzig aufeinander, am Mittwoch duellieren sich die Bayern mit Lyon. Das große Finale steigt dann am Sonntag, den 23. August.