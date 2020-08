Champions League Halbfinale heute live: Olympique Lyon - FC Bayern im TV, Livestream & Liveticker

Nach dem gestrigen deutsch-französischen Duell, steht mit Lyon gegen Bayern gleich das nächste am Programm - und es geht um nicht weniger als den Einzug ins Finale der Königsklasse. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Aufgrund des veränderten Champions-League-Modus infolge der Corona-Pandemie wird das Halbfinale zwischen OL und den Bayern durch nur ein Spiel entschieden, das gewohnte System mit Hin- und Rückspiel entfällt also. Somit kann es im Spiel zwischen Lyon und Bayern theoretisch auch zu Verlängerung und Elfmeterschießen kommen.

Stattfinden wird dieses Spiel am Mittwoch, dem 19.8., um 21 Uhr. Austragungsort ist dann - wie bereits bei den Viertelfinalspielen in der Champions League - Lissabon in Portugal. Die Begegnung wird im Estadio Jose Alvalade, dem Heimstadion von Sportling Lissabon, ausgetragen.

Olympique Lyon gegen FC Bayern im TV und Livestream

Wer das Spiel live mitverfolgen will, der ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst zeigt ab dem Halbfinale alle Partien aus der Champions League live, somit natürlich auch das Aufeinandertreffen zwischen OL und dem FCB. Folgendes Team wird bei der Begegnung im Einsatz sein:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Moderator: Alex Schlüter

Im Free-TV wird die Partie zwischen Lyon und Bayern nicht übertragen, die Rechte liegen exklusiv bei DAZN und Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel also ebenfalls, auch bei Sky sind alle verbliebenen Spiele aus dem laufenden Champions-League-Wettbewerb zu sehen.

Neben der Champions League zeigt DAZN auch weiteren Spitzensport, zum Beispiel die Endphase der Europa League, die NBA-Playoffs sowie zahlreiche Top-Spiele aus der NFL. Ein Abo bei dem Streaming-Anbieter kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können allerdings auch erst einen kostenlosen Probemonat abschließen.

OL - FCB: Der Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht auf DAZN oder Sky verfolgen könnt oder verfolgen wollt, bietet unser Liveticker womöglich eine willkommene Alternative.

Zum Liveticker des Spiels Bayern gegen Lyon gelangt Ihr hier, zu unserem Liveticker-Kalender geht's hier entlang.

FC Bayern München: Diese Champions-League-Rekorde stellte der FCB gegen den FC Barcelona auf © imago images / Poolfoto 1/10 Mit 8:2 (4:1) deklassiert der FC Bayern den FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League. Neben dem Einzug in die Runde der letzten Vier brechen die Münchner auch eine Vielzahl an Rekorden. SPOX präsentiert die neuen Bestmarken. © imago images / Poolfoto 2/10 Der FCB ist das erste Team, das in einem CL-K.o-Spiel 8 Tore erzielt. Monaco (8:3 gegen La Coruna, 2003), Liverpool (8:0 gegen Besiktas, 2007), Real (8:0 gegen Malmö, 2015) und dem BVB (8:4 gegen Warschau) gelang dies in der CL-Gruppenphase. © imago images / Poolfoto 3/10 Die Münchner sind das erste Team der Europapokalgeschichte, das in den ersten 45 Spielminuten vier Tore gegen den FC Barcelona erzielte. © imago images / Poolfoto 4/10 Thomas Müller ist nun der Spieler mit den drittmeisten Treffern (23) in der K.o.-Phase der Champions League. Nur Cristiano Ronaldo (67) und Lionel Messi (47) netzten häufiger. © imago images / Poolfoto 5/10 Mit zehn Toren ist der 8:2-Sieg der Bayern gegen den FC Barcelona das torreichste K.o.-Spiel in der Geschichte der Champions League. Die Münchner übertrafen damit den bisherigen Rekord Olympique Lyons (7:2 gegen Werder Bremen, Achtelfinale 04/05). © imago images / Poolfoto 6/10 Thomas Müller ist der Spieler mit den meisten Champions-League-Toren gegen den FC Barcelona. Mit sechs Treffern überholte er den bisherigen Rekordhalter Andriy Shevchenko (fünf Tore). © imago images / Poolfoto 7/10 Serge Gnabry traf mit seinem Tor gegen Barcelona erstmals in der Champions League gegen eine Mannschaft, die nicht aus London kommt (vier Tore gegen Tottenham, zwei gegen Chelsea). © imago images / Poolfoto 8/10 Mit bislang 39 Toren in der Champions League-Saison 2019/20 haben die Bayern ihren eigenen Vereinsrekord gebrochen. © imago images / Poolfoto 9/10 Noch nie kassierte der FC Barcelona acht Tore in einem Europapokal-Spiel. Schon sieben waren neuer Negativrekord. © imago images / Poolfoto 10/10 Robert Lewandowski ist der fünfte Spieler, der in acht Europapokal-Spielen hintereinander trifft. Dort hält Cristiano Ronaldo, mit einer Serie von elf aufeinanderfolgenden Spielen, den Rekord.

Champions League, Halbfinale: So liefen die Viertelfinals

Team 1 Team 2 Ergebnis Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain 1:2 RB Leipzig Atletico Madrid 2:1 FC Barcelona FC Bayern 2:8 Manchester City Olympique Lyon 1:3

