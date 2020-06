UEFA gibt Pläne für Champions League bekannt: Finale in Lissabon am 23. August

Der Sieger der diesjährigen Champions League wird in einem Finalturnier der letzten acht von 12. bis 23. August in Lissabon ermittelt. Diese Entscheidungen fällte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch. Die Qualifikation für die kommende Europacup-Saison 2020/21 schaut deutlich anders aus.

Die noch ausstehenden Achtelfinalpartien sollen noch zuvor am 7./8. August gespielt werden, wenn möglich in den dafür vorgesehenen Städten, sofern das die Coronavirus-Auflagen dort zulassen.

Auch in der Europa League wird es von 10. bis 21. August ein "Final 8"-Turnier in vier deutschen Städten - Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und dem Endspielort Köln - geben. Davor sollen noch am 5./6. August die restlichen Achtelfinalmatches absolviert werden.

Darunter auch die Partie Manchester United - LASK. Österreichs Vizemeister hatte das Heimspiel vor der Corona-Zwangspause in Linz 0:5 verloren.

UEFA Champions League: Voraussichtlicher Spielplan

Runde Datum Ort Achtelfinal-Rückspiele 07./08. August Vorgesehene Heim-Stadien (falls möglich) Viertelfinals 12. August - Lissabon Halbfinals TBA Lissabon Finale 23. August Lissabon

UEFA Europa League: Voraussichtlicher Spielplan

Runde Datum Ort Achtelfinal-Rückspiele 05./06. August Vorgesehene Heim-Stadien (falls möglich) Viertelfinals 10. August - Düsseldorf/Gelsenkirchen/Duisburg/Köln Halbfinals TBA Düsseldorf/Gelsenkirchen/Duisburg/Köln Finale 21. August Köln

Champions League: Qualifikation 2020/21 mit nur einer Partie

Die Europacup-Saison 2020/21 beginnt in veränderter Form mit der Qualifikationsphase in diesem August. Mit Ausnahme der Play-offs zur Gruppenphase der Champions League werden sämtliche Paarungen in nur jeweils einer Partie entschieden, nicht mehr in Hin- und Rückspiel. Welcher Verein Heimrecht hat, entscheidet das Los.

Der Gewinner des Liga-Play-offs, der zur zweiten Qualifikationsrunde der Europa League einsteigt, bestreitet sein Entscheidungsspiel in dieser am 17. September. Die dritte Runde ist sieben Tage später angesetzt. Am 1. Oktober werden die Play-off-Spiele zur Gruppenphase gespielt.

In der Champions League beginnt die Gruppenphase am 20. Oktober. In der Europa League geht es zwei Tage später los. In beiden Wettbewerben soll die Gruppenphase, die am 1. und 2. Oktober in Athen ausgelost werden soll, wie gehabt vor dem Jahreswechsel abgeschlossen werden.

Der Meister der österreichischen Bundesliga steigt aller Voraussicht nach im Playoff der Champions League ein.

Champions League: Geplante Platzverteilung für die Saison 2020/21

Fest steht, dass Österreich fünf Startplätze für den Europacup zur Verfügung hat. Dies wäre bis Platz 15 in der Fünfjahreswertung der Fall.

Ab Platz zehn ist ein Gruppenplatz in der CL fix. Sollte sich der Sieger der Champions League über die Liga für die Königsklasse qualifizieren, reicht auch der elfte Platz aus.

Platz in 5JW CL-Gruppenphase CL-Quali EL 1-4 4 0 3 5-6 2 1 3 7-10 1 1 3 11-15 0 2 3 16-51 0 1 3

EM 2021 wie vorgesehen mit zwölf Gastgeberstädten

Keine Änderungen gibt es hingegen bei der Europameisterschaft, die die UEFA wegen der Pandemie schon im März auf den 11. Juni bis 11. Juli 2021 verschoben hatte. Diese wird wie vorgesehen in zwölf Gastgeberstädten gespielt. Zuletzt hatte es Unklarheiten gegeben, ob Baku, Bilbao und Rom den neuen Termin halten können.

Auch die Nations League wird wie geplant im September starten.

Austragung der EM 2020: Erste EM in zwölf Ländern

