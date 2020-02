Champions League: Atletico Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale der Champions League trifft Atletico Madrid heute Abend auf Titelverteidiger FC Liverpool. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Atletico Madrid gegen FC Liverpool: Ort, Termin, Schiedsrichter

Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool wird am heutigen Dienstag (18. Februar) um 21 Uhr angepfiffen.

Spielstätte ist das Wanda Metropolitano in Madrid, das bei internationalen Spielen Platz für 67.703 Zuschauer bietet.

Als Schiedsrichter ist der Pole Szymon Marciniak im Einsatz, gemeinsam mit seinen Assistenten Sokolnicki, Listkiewicz, Musial und Gil.

Champions League: Atletico gegen Liverpool heute live im TV und Livestream

Die Partie Atletico gegen Liverpool ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es hingegen nicht. Sky überträgt das Spiel auf Sky Sport 2 HD, die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr. Auch in der Konferenzschaltung auf Sky Sport 1 HD gibt es Bilder aus Madrid und zudem von der Begegnung des BVB gegen PSG.

Zudem bietet Sky einen Livestream via Sky Go und einen Tagespass mit dem Sky Ticket an.

Auch DAZN informiert Euch ausführlich über die Champions League: Der Streamingdienst teilt sich die Übertragungsrechte mit Sky auf. So ist heute das Spiel des BVB live und exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen, gleiches gilt morgen für die Begegnung Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig.

DAZN versorgt alle Fußballfans zudem mit Spitzensport aus der Bundesliga, Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1. Das Angebot könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen, anschließend zahlt Ihr 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

Champions League, Achtelfinale: Madrid gegen Liverpool heute im Liveticker

Ohne kostenpflichtiges Sky-Abonnement könnt Ihr auf SPOX zurückgreifen: Dort werden alle Partien der Champions League umfassend im Liveticker begleitet.

Hier geht's zum Ticker der Partie Atletico gegen Liverpool.

Hier findet Ihr den Liveticker des Parallelspiels BVB vs. PSG.

Atletico gegen Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Diego Simeone und Jürgen Klopp ihre Teams aufs Feld schicken. Mit Andy Robertson droht nur einem Akteur eine Gelbsperre.

Atletico: Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Saul Niguez - Thomas, Llorente - Koke, Carrasco - Morata, Correa

Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Saul Niguez - Thomas, Llorente - Koke, Carrasco - Morata, Correa Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Roberto Firmino, Mané

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele im Überblick

Mit Dortmund, Leipzig und dem FC Bayern sind noch drei deutsche Teams im Wettebwerb vertreten. Der deutsche Rekordmeister absolviert sein Hinspiel erst in der kommenden Woche beim FC Chelsea.

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung DE/AT 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN

Champions League: Der Weg ins Finale 2020

Das Achtelfinale wird am 18. März abgeschlossen. Drei Wochen später finden die ersten Viertelfinal-Partien auf dem Weg ins Finale nach Istanbul statt.