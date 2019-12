Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream?

Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt der FC Bayern die Tottenham Hotspur. Wir zeigen Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Wer zeigt überträgt FC Bayern gegen Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte für die Partie des FC Bayern liegen in Deutschland und Österreich exklusiv bei Sky.

Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung ab 19 Uhr mit den Vorberichten. Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus führen auf Sky Sport 2 HD durch die Sendung, ehe Kommentator Wolff Fuss kurz vor Anstoß (21 Uhr) übernimmt.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an, für den Ihr allerdings ebenfalls ein Abonnement braucht.

FC Bayern - Tottenham heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die offiziellen Aufstellungen bekannt gegeben, so könnten beide Teams aber auflaufen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Martínez, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coutinho - Lewandowski

Neuer - Pavard, Martínez, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coutinho - Lewandowski Tottenham Hotspur: Gazzaniga - Walker-Peters, Foyth, Sánchez, Rose - Sissoko, Skipp, Lo Celso - Eriksen, Parrott, Sessegnon

FC Bayern: Aufstellung im Champions-League-Finale 2001

Bixente Lizarazu feierte am 9. Dezember seinen 50. Geburtstag. Der kleine Franzose ist einer der erfolgreichsten Fußballer, hat er doch als Spieler sowohl mit den Bayern als auch mit der Equipe Tricolore alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

Sein größter Erfolg auf Vereinsebene war sicherlich der Gewinn der Champions League mit dem FCB im Jahr 2001. Wir blicken zurück auf das dramatische Finale der Königsklasse im San Siro gegen den FC Valencia und zeigen die Aufstellung.

Der Spielverlauf war dabei besonders dramatisch. Nach nur drei Minuten verwandelte Gaizka Mendieta einen Handelfmeter, vier Minuten später versagten Mehmet Scholl die Nerven vom Punkt gegen Santiago Canizares.

Nachdem Stefan Effenberg (50./HE) in Hälfte zwei den Ausgleich besorgte, ging es in die Verlängerung, in der keine Tore fielen. Im Elfmeterschießen avancierte Oliver Kahn mit drei Paraden zum Helden.

Zusammen mit diesen Bayern-Legenden stand Lizarazu im Endspiel in der Startelf. Besonders hervorzuheben ist der erst 20-jährige Owen Hargreaves, der den verletzten Jens Jeremies im zentralen Mittelfeld vertrat.

TOR: Oliver Kahn

Abwehr: Samuel Kuffour, Patrick Andersson, Thomas Linke

MITTELFELD: Willy Sagnol, Owen Hargreaves, Stefan Effenberg, Bixente Lizarazu

ANGRIFF: Hasan Salihamidzic, Giovane Elber, Mehmet Scholl

Carsten Jancker (ab 46. Minute für Willy Sagnol), Alexander Zickler (ab 100. Minute für Giovane Elber), Paulo Sergio (ab 108. Minute für Mehmet Scholl)

TRAINER: Ottmar Hitzfeld

So sah das 3-4-3 aus, das Trainer Ottmar Hitzfeld auf das Feld schickte. Beide Außenspieler, Sagnol und Lizarazu, waren dabei jedoch defensiv orientierter, als die Grafik den Anschein macht.

Champions League, Gruppe B: Die Tabelle

Die Ausgangslage in Gruppe B ist ziemlich eindeutig. Der FC Bayern wir definitiv als Gruppenerster ins Achtelfinale einziehen, dem Team von Jose Mourinho ist Platz zwei nicht mehr zu nehmen.

Im Parallelspiel machen Roter Stern Belgrad und Olympiakos Piräus den Platz in der K.o.-Runde der Europa League unter sich aus.

Platz Verein Differenz Punkte 1 FC Bayern München 17 15 2 Tottenham Hotspur 6 10 3 Roter Stern Belgrad -16 3 4 Olympiakos Piräus -7 1

Champions League: Diese Spiele laufen heute live

Ein besonderes Augenmerk ist heute auf die Partie von Bayer Leverkusen zu richten, die durchaus noch Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals haben. Dafür muss die Werkself zu Hause gegen Juventus gewinnen und darauf hoffen, dass Atletico Madrid im Parallelspiel gegen Lokomotive Moskau keinen Sieg holt.

Außerdem kämpfen Schachtar Donezk, Atalanta Bergamo und Dinamo Zagreb um den zweiten Achtelfinalplatz hinter Manchester City.

