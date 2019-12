Wann spielt Red Bull Salzburg gegen Liverpool? Die Partie im TV, Livestream und Liveticker

Das historische Champions-League-Duell zwischen Red Bull Salzburg und FC Liverpool steht vor der Tür (SPOX-Liveticker ab 18:55 Uhr). Für die Bullen zählt gegen den Topfavoriten aus England vor heimischer Kulisse nur ein Sieg, um in das Achtelfinale einzuziehen. SPOX verrät euch, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Die Bullen spielten sich am fünften Spieltag mit dem 4:1-Auswärtssieg bei KRC Genk in einen Rausch und profitierten gleichzeitig vom 1:1 zwischen Liverpool und Napoli.

Im eigenen Stadion hat man nun die Chance, mit einem Sieg gegen den Vorjahressieger der Champions League, doch noch den unglaublichen Aufstieg in das Achtelfinale der Königkslasse zu schaffen.

Für Liverpool geht es genauso um alles, verliert man und gewinnt Napoli gegen Genk, dann scheidet man aus der Gruppenphase aus und muss sich mit der Europa-League-K.o.-Phase begnügen.

Red Bull Salzburg - FC Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic - Minamino, Szoboszlai - Hwang, Haaland

Ersatz: Coronel, Ramalho, Pongracic, Ashimeru, Okugawa, Prevljak, Daka

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Ersatz: Adrian, Gomez, Milner, Keita, Shaqiri, Lallana, Origi

FC Salzburg - FC Liverpool: Live im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Partie nicht zu sehen sein. DAZN sowie Sky besitzen in Österreich und Deutschland die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League.

Das Spiel ist exklusiv und in voller Länge nur auf DAZN ab 18:55 Uhr zu sehen. Den Streamingdienst könnt Ihr ganz simpel auf all Euren Geräten nutzen - egal, ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone. Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr dort einschalten.

Neben dieser Partie hat DAZN heute noch sechs weitere Champions-League-Matches im Programm, zudem gibt es dort die Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vieles mehr. Für 119,99 Euro im Jahresabonnement oder 11,99 im Monat könnt Ihr zahlreiche Live-Events sehen.

Salzburg gegen Liverpool im Liveticker

Aber auch bei SPOX verpasst man keine wichtige Szene, denn mit dem Liveticker wird das Spiel punktgenau in Schriftform gebracht.

Red Bull Salzburg vs. FC Liverpool: Erling Haaland soll es richten

Alle Augen werden am Dienstag auf Salah, Mane und Van Dijk gerichtet sein. Ebenfalls im Rampenlicht wird das Bullen-Sturmjuwel Erling Braut Haaland stehen.

Der Youngster traf in dieser CL-Saison in fünf Spielen sensationielle acht Mal und rangiert mit zwei Treffern Rückstand zu Robert Lewandowski auf Platz zwei. Salzburg muss allerdings in weiterhin auf Farkas, Koita und Bernede verletzungsbedingt verzichten. Bei Liverpool fehlen Fabinho und Clyne.

Spielplan des RB Salzburg in der Champions League

Spieltag Datum Spiel Ergebnis 1. Spieltag Di. 17.09.2019 RB Salzburg - KRC Genk 6:2 2. Spieltag Mi. 02.10.2019 FC Liverpool - RB Salzburg 4:3 3. Spieltag Mi. 23.10.2019 RB Salzburg - SSC Neapel 2:3 4. Spieltag Di. 05.11.2019 SSC Neapel - RB Salzburg 1:1 5. Spieltag Mi. 27.11.2019 KRC Genk - RB Salzburg 1:4 6. Spieltag Di. 10.12.2019 RB Salzburg - FC Liverpool -:-

