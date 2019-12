Champions League: So kommt Red Bull Salzburg heute weiter

Red Bull Salzburg hat am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League das Weiterkommen noch in eigener Hand. Welches Ergebnis die Salzburger zum Einzug ins Achtelfinale brauchen, erfahrt Ihr bei SPOX.

Champions League: So kommt RB Salzburg ins Achtelfinale

Red Bull Salzburg qualifiziert sich für das Achtelfinale, wenn...

...man mit zwei oder mehr Toren Differenz gegen den FC Liverpool gewinnt.

...man mit genau einem Tor Differenz gegen den FC Liverpool gewinnt, und Liverpool maximal drei Tore erzielt.

...man gegen den FC Liverpool gewinnt, während der SSC Neapel sein Parallelspiel gegen KRC Genk nicht gewinnt.

Red Bull Salzburg scheidet aus, wenn...

...man nicht gegen den FC Liverpool gewinnt.

Durch die drei geschossenen Auswärtstore im Hinspiel in Anfield reicht Red Bull Salzburg in der Regel ein Sieg gegen den FC Liverpool zum Weiterkommen. Erst wenn Liverpool vier Auswärtstore in Salzburg erzielen sollte, muss RB mit mehr als einem Tor Differenz gewinnen um weiterzukommen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

In Gruppe E ist noch keine Mannschaft sicher durch. Red Bull Salzburg, der FC Liverpool und SSC Neapel können alle sogar noch Gruppensieger werden.

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Liverpool 5 3 1 1 11:8 3 10 2 SSC Neapel 5 2 3 0 7:4 3 9 3 Red Bull Salzburg 5 2 1 2 16:11 5 7 4 KRC Genk 5 0 1 4 5:16 -11 1

RB Salzburg gegen FC Liverpool: Voraussichtliche Aufstellungen

Jürgen Klopp muss nach wie vor auf Fabinho (Bänderverletzung) und Joel Matip (Knieverletzung) verzichten.

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino - Daka, Haaland

Stankovic - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino - Daka, Haaland FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mane

Salzburg - Liverpool: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anpfiff der Partie ist bereits um 18.55 Uhr. Das Spiel findet in der Red Bull Arena in Wals bei Salzburg statt, die bei Champions-League-Spielen Platz für bis zu 29.520 Zuschauer bietet. Schiedsrichter der Partie ist der Niederländer Danny Makkelie.

Red Bull Salzburg gegen FC Liverpool heute live im TV und Stream sehen

Champions League: Alle Spiele des 6. Spieltages im Überblick

Am letzten Spieltag werden noch acht der 16 Achtelfinaltickets vergeben.