Red Bull Salzburg nach Ausscheiden gegen FC Liverpool: Europa-League-Titel? Warum nicht!

Der FC Salzburg muss sich nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Titelverteidiger FC Liverpool aus der Champions League verabschieden. Die Europacup-Saison geht für die Bullen in "ihrem Bewerb", der Europa League, weiter. Mit neuen Qualitäten träumen sie dort gar vom Titel.

"Vor Salzburg hatte ich vor dem Spiel viel Respekt. Nach diesem Spiel könnte er nicht größer sein."

Zwar können sich die Salzburger davon nur wenig kaufen, aber die Aussage vom besten Trainer der Welt, Jürgen Klopp, ist ein weiterer Ritterschlag für den österreichischen Serienmeister. Über 55 Minuten forderten sie den FC Liverpool am Dienstagabend und erarbeiteten sich Chance um Chance zur ganz großen Sensation. "Wie sie sich präsentiert haben: so schlau. Wir hatten richtig gute Chancen und hätten höher gewinnen können. Das wäre der Leistung von Salzburg aber nicht gerecht geworden", sagte Klopp. "Der Fußball, der heute gespielt wurde, war richtig stark."

Der Welttrainer des Jahres spricht über den High-Speed-Fußball Salzburgs, durch den die 29.520 Zuseher in der ausverkauften Red Bull Arena schon nach zehn Minuten sechs Torschüsse zu sehen bekamen. Die taktische Ausrichtung war einmal mehr klar erkennbar: Der Ball sollte ultraschnell in die Spitze gespielt und damit die Innenverteidigung Liverpools getestet werden. "Das war ganz gut, oder?", reagierte Erling Haaland in der Mixed Zone nach dem Spiel angesprochen auf das hohe Tempo der Anfangsphase.

"Das war richtig stark von uns. Aber es geht um die Tore, und nicht darum, wie wir spielen", betrachtete Dominik Szoboszlai die Vorstellung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Niveauunterschied zu Liverpool gemerkt."

Doch in der zweiten Hälfte schlugen die Reds mit einem Doppelschlags innerhalb von 100 Sekunden letztlich verdient zu. "Das haut dir natürlich alles zusammen", brachte es ein enttäuschter Maximilian Wöber auf den Punkt. "Wir probierten es noch einmal, aber es ist nichts mehr gegangen."

Salzburg kam zu Chancen, verpasste jedoch einen Torerfolg. Virgil Van Dijk setzte sich im Duell mit Hee-chan Hwang durch seine Physis durch, Dejan Lovren hielt Erling Haaland mit klugem Stellungsspiel in Schach. "Es war die Chance ihres Lebens", erklärte van Dijk. "Sie sind ein sehr gutes Team, das viel Druck ausübt. Salzburg wird in der Europa League noch viele überraschen."

FC Salzburg - FC Liverpool: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © getty 1/29 Titelverteidiger FC Liverpool hat das Aus in der Vorrunde nach einer turbulenten Partie mit einem 2:0-Sieg in Salzburg verhindert und den Einzug in das Achtelfinale als Gruppensieger gemeistert. Die Noten und Einzelkritiken. © GEPA 2/29 CICAN STANKOVIC: Lieferte über 55 Minuten eine perfekte Leistung. Salah sah ihn schon bezwungen, doch dann fuhr er seine Krake aus. Ging bei beiden Gegentoren etwas zu ungestüm aus seinem Kasten. Note: 2. © GEPA 3/29 RASMUS KRISTENSEN: Im Hinspiel wurde er von Mane noch regelmäßig vernascht, diesmal hatte er den Ex-Bullen weitestgehend im Griff. Eine seiner besten Leistungen im Salzburg-Trikot. Note: 2,5. © getty 4/29 JEROME ONGUENE: Entpuppte sich als schwächstes Glied in der Salzburger Abwehr. Ging beim 0:1 im Zweikampf gegen Mane zu viel Risiko. Konnte eine Minute später auch Salah nicht stoppen. Note: 5. © GEPA 5/29 MAXIMILIAN WÖBER: Für seine 21 Jahre schon extrem abgeklärt. Bewahrte sein Team in der Schlussphase vor einem dritten Gegentreffer, als er sich in einen Schuss von Mane warf. Hatte die meisten klärenden Aktionen (9). Note: 2,5. © GEPA 6/29 ANDREAS ULMER: Gewann die meisten Zweikämpfe aller Salzburger und war offensiv aktiver als Kristensen auf der rechten Seite. Hielt mit seinem Stellungsspiel Salah oft in Schach, gewann gut drei Viertel seiner Zweikämpfe. Note: 3. © GEPA 7/29 TAKUMI MINAMINO: Fütterte seine Kollegen mit genialen Zuspielen, zeigte auf engstem Raum seine kreative Ader und war erneut Treibstoff, Schmieröl und Ingenieur des Salzburger Offensivmotors. Fiel in der zweiten Halbzeit ab. Note: 3. © GEPA 8/29 ENOCK MWEPU: Testete Alisson mit zwei Schüssen aus der Distanz, zielte beide Male zu zentral aufs Tor. Offensiv fehlt ihm freilich die Qualität eines Szoboszlais, der die gegenüberliegende Seite beackerte. War sich für keinen Weg zu schade. Note: 3,5. © GEPA 9/29 ZLATKO JUNUZOVIC: War aus seiner Sechser-Position heraus verantwortlich für die riskanten Bälle in die Tiefe. Wurde in der 68. Minute ausgewechselt, als Marsch mit dem dritten Stürmer Daka mehr Risiko ging. Note 3,5. © getty 10/29 DOMINIK SZOBOSZLAI: Gewann nur rund 17 Prozent seiner Zweikämpfe, in der Offensive nicht so auffällig, wie man es von ihm erwarten könnte. An dieser Stelle sei aber an sein Alter erinnert: Er ist erst 19. Wurde in der 89. Minute ausgewechselt. Note: 4,5. © GEPA 11/29 HEE-CHAN HWANG: Tänzelte schon in der fünften Minute beinahe die ganze Liverpooler Verteidigung aus, sah dann aber den völlig frei stehenden Szoboszlai nicht. Alle seine drei Torschüsse gingen aufs, aber nicht ins Tor. Note: 2,5. © GEPA 12/29 ERLING HAALAND: Sehr bemüht, aber teilweise unglücklich und mit falschen Entscheidungen und muss daher mit seinem ersten CL-Spiel ohne Torerfolg bilanzieren. Note: 4. © getty 13/29 PATSON DAKA: Kam in der 68. Minute für Junuzovic in die Partie, aber zu keinem Torschuss. Note: 3,5. © getty 14/29 MASAYA OKUGAWA: Kam in der 76. Minute für Haaland Für eine Benotung zu kurz eingesetzt. Note: Keine Bewertung. © getty 15/29 MAJEED ASHIMERU: Kam zu einem Kurzeinsatz, wurde in der 89. Minute für Dominik Szoboszlai eingewechselt. Note: Keine Bewertung. © getty 16/29 ALISSON BECKER: Fehlerloser Auftritt des Keepers. Verhinderte mit starkem Positionsspiel in der 7. Minute eine Doppelchance von Hwang und Minamino. Gegen Haaland mit starker Fußabwehr (25.). Note: 2,5. © imago images 17/29 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Verlor extrem viele Bälle (35) und blieb mit seinen Vorstößen meist ohne Glück. Fiel auch sonst mit der schlechtesten Passquote der LFC-Startelf negativ auf (71,8 Prozent). Note: 4,5. © getty 18/29 DEJAN LOVREN: Kam nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser ins Spiel und agierte zunehmend ruhiger. Störte Haaland vor einer guten Möglichkeit entscheidend (25.). In der 53. verletzt ausgewechselt. Note: 3. © getty 19/29 VIRGIL VAN DIJK: Der Fels in der Brandung! Rettete in der Anfangsminute gleich zwei Mal in höchster Not mit starken Tacklings. Erstickte zudem viele Salzburger Angriffe mit gutem Auge im Keim. Note: 2,5. © getty 20/29 ANDREW ROBERTSON: Erst mit Problemen gegen den schnellen Hwang. Kam zu Beginn nur selten in die Zweikämpfe. Wusste aber im Verbund mit Mane mit vielen guten Offensivaktionen und Hereingaben zu überzeugen. Note: 3,5. © imago images 21/29 JORDAN HENDERSON: Schaffte es in einer turbulenten Angangsphase nicht, die nötige Ruhe in die Partie zu bringen. Gewann im Anschluss an mehr Sicherheit und unterstütze seine Abwehrreihe mit vielen Wegen. Note: 3,5. © getty 22/29 GEORGINIO WIJNALDUM: Ließ sich bei Kontern in der ersten Hälfte oft zu einfach überspielen, machte aber insgesamt keine groben Fehler. Insgesamt mit wenig Ballaktionen. Note: 4. © getty 23/29 NABY KEITA: Überzeugte mit seiner Ballsicherheit und interpretierte seine Rolle im Mittelfeld sehr offensiv, was auch zu einer guten Chance führte (45.). Köpfte nach schöner Kombination mit Mane zum so wichtigen 1:0 ein. Note: 2,5. © getty 24/29 MOHAMED SALAH: Viele hochkarätige Chancen, die er mehrfach völlig freistehend an Stankovic oder mit zu ungenauen Abschlüssen vergab. Kurios: Traf hingegen aus einem nahezu unmöglichen Winkel zum 2:0. Note: 3. © getty 25/29 ROBERTO FIRMINO: Gewann zwar viele Zweikämpfe, hing aber über die gesamte Partie völlig in der Luft und wurde nur selten von seinen Mitspielern eingebunden. Note: 4,5. © getty 26/29 SADIO MANE: Dreh- und Angelpunkt im Liverpooler Offensivspiel! Machte über seine Seite wie gewohnt mächtig Dampf, stellte Salzburgs Defensive oft vor große Probleme und bereitete die Führung mit einem schönen Heber vor. Note: 2. © getty 27/29 JOE GOMEZ: Kam in der 53. Minute für Lovren ins Spiel und bekam nach dem Doppelschlag binnen 100 Sekunden nur wenig zu tun. Note: 3,5. © getty 28/29 JAMES MILNER: In der 75. Minute für Firmino zur Absicherung in die Partie gekommen. Note: Keine Bewertung. © getty 29/29 DIVOCK ORIGI: Für Torschütze Keita in der Schlussphase eingewechselt. Note: Keine Bewertung.

Red Bull Salzburg in der Europa League: Business as usual

Dort setzt Salzburg die Europacup-Saison im Februar fort - wie in vier der vergangenen sechs Saisons. Während in der vergangenen Saison SSC Napoli im Achtelfinale eine Nummer zu groß war, setzte es vor zwei Jahren mit dem Halbfinal-Einzug das bislang größte Highlight. Erst in der Verlängerung des Rückspiels setzte sich Olympique Marseille durch. Aufgrund der Erfolge aus der jüngsten Vergangenheit nennen sie die zweithöchste Liga Europas in Salzburg schlichtweg nur noch "#UnserBewerb".

In dieser Saison folgte ein beeindruckendes und lang ersehntes Debüt in der Königsklasse. "Wir brachten Salzburg auf die Landkarte der Champions League", freute sich Rasmus Kristensen, dem in der Mixed Zone trotz merklicher Enttäuschung ein kleines Lächeln über die Lippen kam. "Wir spielten jenen den Fußball, den jeder sehen will. In ein, zwei Tagen werden wir darauf stolz sein."

Zunächst wollte der Däne keine Einschätzung zu den Möglichkeiten in der Europa League abgeben. Zu schwierig sei es, so kurz nach dem Ausscheiden schon auf den neuen Wettbewerb zu blicken, sagte er in der englischen Fragerunde. Als er jedoch in seiner Muttersprache dazu befragt wurde, zeigte er sich schon deutlich selbstbewusster: "Es wäre verwerflich, ein anderes Ziel als den Titel zu haben, solange man im Wettbewerb vertreten ist", sagte er.

Noch deutlicher wurde Trainer Marsch. "Wenn wir so spielen wie heute, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance", sagte der US-Amerikaner. "In diesem Moment ist es unser Ziel, die Europa League zu gewinnen. Warum nicht?"

Salzburg unter Jesse Marsch: Flexibel im System

Aus Marsch tönte aber nicht bloß das, was alle euphorischen Salzburg-Fans gerne zu hören bekommen, sondern konnte die Selbstsicherheit auch begründen. Im ersten Aufeinandertreffen mit Liverpool liefen die Salzburger mit ihrem aggressiven Pressing noch ins offene Messer. Erst durch eine taktische Umstellung konnten sie das Niveau der Reds mitgehen.

Marsch freute sich, dass seine Spieler am Dienstagabend den Matchplan detailliert befolgten. Dieser sah vor, in der Offensive in einem 4-2-2-2 zu agieren, in dem Szoboszlai und Minamino vorgezogen wurden.

Gegen den Ball baute Marsch auf ein 4-2-2 mit Raute: Junuzovic gab den Sechser, Mwepu und Szoboszlai bespielten die Außenbahnen und wechselten dabei wie schon einige Male zuvor in der aktuellen Saison die Seiten. Der laufstarke Minamino bildete die Speerspitze des Mittelfelds. "Das Pressing war super", freute sich Marsch. "Mit einer Raute funktioniert das ganz gut."

Doch damit nicht genug: In der Liga spielte Marsch mit einer Dreierkette in der Abwehr. Die Bullen lernten also, mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Systemen umzugehen. "Gegen solch große Gegner müssen wir die Fähigkeit besitzen, den ganzen Platz abzudecken, immer Druck auszuüben", ist sich Marsch sicher. Dies kann seine Mannschaft auf unterschiedliche Wege erreichen.

Nach dem Lob für sein Team setzte Marsch allerdings auch auf persönlicher Ebene zu einem Liebesbekenntnis an. "Ich möchte keinen einzigen Spieler tauschen. Sie geben alles füreinander", schwärmte er. "Das Gefühl im Team ist unglaublich. Ich liebe unsere Spieler. Und ich liebe diese Mannschaft."

Jesse Marsch: "Wir können die Europa League gewinnen"

Dieses Gefühl gilt es nun, bis in den Februar hinein zu konservieren, wenn das Sechzehntelfinale der Europa League ansteht. "Für uns ist alles okay. Wir sind trotzdem froh", war Zlatko Junuzovic nach dem CL-Aus von allen Salzburgern noch am euphorischsten. "Wir haben viele Punkte geholt, jetzt spielen wir in der Europa League weiter. Schämen müssen wir uns nicht."

Coach Marsch pflichtete ihm bei: "Ich bin froh, dass wir in der Europa League sind. Wir können dieses Turnier gewinnen. Mit dieser Mannschaft haben wir immer eine Chance gegen jeden Gegner."

Dann winkt vielleicht schon im Spätsommer das nächste Duell mit Liverpool, wie es sich die Bullen am Dienstagabend erträumten. Warum nicht!

Red Bull Salzburg: Abschneiden in der Europa League