Liverpool-Star Virgil van Dijk über Red Bull Salzburg: "Werden in der Europa League viele überraschen"

Red Bull Salzburgs Traum vom Einzug ins Achtelfinale der Champions League ist nicht in Erfüllung gegangen. Die "Bullen" kassierten am Dienstag in einer rasanten Partie vor knapp 30.000 Zuschauern in Wals-Siezenheim durch Treffer von Naby Keita (57.) und Mohamed Salah (58.) eine 0:2-Heimniederlage gegen Liverpool. Die Stimmen zum Spiel.

Virgil van Dijk (Liverpool-Verteidiger): "Ich bin sehr glücklich, wir haben großartig gespielt. Salzburg war schon an der Anfield Road stark, daher wussten wir, was auf uns zukommt. Salzburg wird in der Europa League noch viele überraschen."

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Es war eine gute Leistung von uns. Wir sind in diesem Moment enttäuscht, Liverpool war ein Topgegner, aber die Jungs haben alles gegeben. Chapeau an Liverpool, das ist ein Topgegner, vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Wir waren so nah dran, aber dann doch weit weg. Wir waren von der ersten Minute an gefährlich und aggressiv. Jetzt freuen wir uns auf die Europa League. Wenn wir so spielen wie heute, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance. Wir müssen diese Erfahrung jetzt nützen. In diesem Moment ist es unser Ziel, die Europa League zu gewinnen, warum nicht? Mit dieser Mannschaft haben wir immer eine Chance gegen jeden Gegner."

Jürgen Klopp (Liverpool-Trainer): "Vor Salzburg hatte ich vor dem Spiel viel Respekt, auch schon vor dem ersten Spiel. Nach diesem Spiel könnte er nicht größer sein. Viele Menschen sagen, sie sind die beste Mannschaft in Österreich, das ist im Fußball kein Maßstab. Aber wie sie sich präsentiert haben: so schlau. Super war, wie meine Mannschaft das angenommen hat. Wir hatten richtig gute Chancen, hätten höher gewinnen können. Das wäre der Leistung von Salzburg aber nicht gerecht geworden. Es war ein tolles Fußballspiel. Ich war so relaxed wie immer. Der Fußball, der heute gespielt wurde, war richtig stark."

Sadio Mane (Liverpool-Stürmer): "Es war ein wirklich hartes Spiel heute. Wir haben das aber immer erwartet. Wir konnten in der zweiten Spielhälfte zulegen und mehrere Chancen herausspielen. Naby hat ein wundervolles Tor gegen seinen Ex-Club geschossen. Wir haben verdient gewonnen. Es ist immer nett, hierher zurückzukommen. Ich liebe diesen Club, die Fans und die Menschen hier. Sorry Leute, aber das ist Fußball und wir müssen unseren Job tun."

FC Salzburg - FC Liverpool: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © getty 1/29 Titelverteidiger FC Liverpool hat das Aus in der Vorrunde nach einer turbulenten Partie mit einem 2:0-Sieg in Salzburg verhindert und den Einzug in das Achtelfinale als Gruppensieger gemeistert. Die Noten und Einzelkritiken. © GEPA 2/29 CICAN STANKOVIC: Lieferte über 55 Minuten eine perfekte Leistung. Salah sah ihn schon bezwungen, doch dann fuhr er seine Krake aus. Ging bei beiden Gegentoren etwas zu ungestüm aus seinem Kasten. Note: 2. © GEPA 3/29 RASMUS KRISTENSEN: Im Hinspiel wurde er von Mane noch regelmäßig vernascht, diesmal hatte er den Ex-Bullen weitestgehend im Griff. Eine seiner besten Leistungen im Salzburg-Trikot. Note: 2,5. © getty 4/29 JEROME ONGUENE: Entpuppte sich als schwächstes Glied in der Salzburger Abwehr. Ging beim 0:1 im Zweikampf gegen Mane zu viel Risiko. Konnte eine Minute später auch Salah nicht stoppen. Note: 5. © GEPA 5/29 MAXIMILIAN WÖBER: Für seine 21 Jahre schon extrem abgeklärt. Bewahrte sein Team in der Schlussphase vor einem dritten Gegentreffer, als er sich in einen Schuss von Mane warf. Hatte die meisten klärenden Aktionen (9). Note: 2,5. © GEPA 6/29 ANDREAS ULMER: Gewann die meisten Zweikämpfe aller Salzburger und war offensiv aktiver als Kristensen auf der rechten Seite. Hielt mit seinem Stellungsspiel Salah oft in Schach, gewann gut drei Viertel seiner Zweikämpfe. Note: 3. © GEPA 7/29 TAKUMI MINAMINO: Fütterte seine Kollegen mit genialen Zuspielen, zeigte auf engstem Raum seine kreative Ader und war erneut Treibstoff, Schmieröl und Ingenieur des Salzburger Offensivmotors. Fiel in der zweiten Halbzeit ab. Note: 3. © GEPA 8/29 ENOCK MWEPU: Testete Alisson mit zwei Schüssen aus der Distanz, zielte beide Male zu zentral aufs Tor. Offensiv fehlt ihm freilich die Qualität eines Szoboszlais, der die gegenüberliegende Seite beackerte. War sich für keinen Weg zu schade. Note: 3,5. © GEPA 9/29 ZLATKO JUNUZOVIC: War aus seiner Sechser-Position heraus verantwortlich für die riskanten Bälle in die Tiefe. Wurde in der 68. Minute ausgewechselt, als Marsch mit dem dritten Stürmer Daka mehr Risiko ging. Note 3,5. © getty 10/29 DOMINIK SZOBOSZLAI: Gewann nur rund 17 Prozent seiner Zweikämpfe, in der Offensive nicht so auffällig, wie man es von ihm erwarten könnte. An dieser Stelle sei aber an sein Alter erinnert: Er ist erst 19. Wurde in der 89. Minute ausgewechselt. Note: 4,5. © GEPA 11/29 HEE-CHAN HWANG: Tänzelte schon in der fünften Minute beinahe die ganze Liverpooler Verteidigung aus, sah dann aber den völlig frei stehenden Szoboszlai nicht. Alle seine drei Torschüsse gingen aufs, aber nicht ins Tor. Note: 2,5. © GEPA 12/29 ERLING HAALAND: Sehr bemüht, aber teilweise unglücklich und mit falschen Entscheidungen und muss daher mit seinem ersten CL-Spiel ohne Torerfolg bilanzieren. Note: 4. © getty 13/29 PATSON DAKA: Kam in der 68. Minute für Junuzovic in die Partie, aber zu keinem Torschuss. Note: 3,5. © getty 14/29 MASAYA OKUGAWA: Kam in der 76. Minute für Haaland Für eine Benotung zu kurz eingesetzt. Note: Keine Bewertung. © getty 15/29 MAJEED ASHIMERU: Kam zu einem Kurzeinsatz, wurde in der 89. Minute für Dominik Szoboszlai eingewechselt. Note: Keine Bewertung. © getty 16/29 ALISSON BECKER: Fehlerloser Auftritt des Keepers. Verhinderte mit starkem Positionsspiel in der 7. Minute eine Doppelchance von Hwang und Minamino. Gegen Haaland mit starker Fußabwehr (25.). Note: 2,5. © imago images 17/29 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Verlor extrem viele Bälle (35) und blieb mit seinen Vorstößen meist ohne Glück. Fiel auch sonst mit der schlechtesten Passquote der LFC-Startelf negativ auf (71,8 Prozent). Note: 4,5. © getty 18/29 DEJAN LOVREN: Kam nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser ins Spiel und agierte zunehmend ruhiger. Störte Haaland vor einer guten Möglichkeit entscheidend (25.). In der 53. verletzt ausgewechselt. Note: 3. © getty 19/29 VIRGIL VAN DIJK: Der Fels in der Brandung! Rettete in der Anfangsminute gleich zwei Mal in höchster Not mit starken Tacklings. Erstickte zudem viele Salzburger Angriffe mit gutem Auge im Keim. Note: 2,5. © getty 20/29 ANDREW ROBERTSON: Erst mit Problemen gegen den schnellen Hwang. Kam zu Beginn nur selten in die Zweikämpfe. Wusste aber im Verbund mit Mane mit vielen guten Offensivaktionen und Hereingaben zu überzeugen. Note: 3,5. © imago images 21/29 JORDAN HENDERSON: Schaffte es in einer turbulenten Angangsphase nicht, die nötige Ruhe in die Partie zu bringen. Gewann im Anschluss an mehr Sicherheit und unterstütze seine Abwehrreihe mit vielen Wegen. Note: 3,5. © getty 22/29 GEORGINIO WIJNALDUM: Ließ sich bei Kontern in der ersten Hälfte oft zu einfach überspielen, machte aber insgesamt keine groben Fehler. Insgesamt mit wenig Ballaktionen. Note: 4. © getty 23/29 NABY KEITA: Überzeugte mit seiner Ballsicherheit und interpretierte seine Rolle im Mittelfeld sehr offensiv, was auch zu einer guten Chance führte (45.). Köpfte nach schöner Kombination mit Mane zum so wichtigen 1:0 ein. Note: 2,5. © getty 24/29 MOHAMED SALAH: Viele hochkarätige Chancen, die er mehrfach völlig freistehend an Stankovic oder mit zu ungenauen Abschlüssen vergab. Kurios: Traf hingegen aus einem nahezu unmöglichen Winkel zum 2:0. Note: 3. © getty 25/29 ROBERTO FIRMINO: Gewann zwar viele Zweikämpfe, hing aber über die gesamte Partie völlig in der Luft und wurde nur selten von seinen Mitspielern eingebunden. Note: 4,5. © getty 26/29 SADIO MANE: Dreh- und Angelpunkt im Liverpooler Offensivspiel! Machte über seine Seite wie gewohnt mächtig Dampf, stellte Salzburgs Defensive oft vor große Probleme und bereitete die Führung mit einem schönen Heber vor. Note: 2. © getty 27/29 JOE GOMEZ: Kam in der 53. Minute für Lovren ins Spiel und bekam nach dem Doppelschlag binnen 100 Sekunden nur wenig zu tun. Note: 3,5. © getty 28/29 JAMES MILNER: In der 75. Minute für Firmino zur Absicherung in die Partie gekommen. Note: Keine Bewertung. © getty 29/29 DIVOCK ORIGI: Für Torschütze Keita in der Schlussphase eingewechselt. Note: Keine Bewertung.

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän): "Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen, es hat auf beiden Seiten viele Chancen gegeben. In der zweiten Hälfte hat Liverpool wirklich gut umgeschaltet, da hat uns Cican im Spiel gehalten. Liverpool hat schon riesige Qualität. Wenn man innerhalb von einer Minute zwei Tore bekommt, ist es vom Kopf her schwierig. Wir waren das erste Mal in der Champions League dabei, und haben das richtig geil gemacht. Jetzt sind wir in der Europa League weiter dabei. So wie wir uns präsentiert haben, kann man schon stolz sein."

Maximilian Wöber (Salzburg-Verteidiger): "Wir haben uns extrem viel vorgenommen, wollten unbedingt gewinnen und das Wunder möglich machen. Es war eine Partie auf unglaublich hohem Niveau, auf die wir stolz sein können, trotzdem ist es bitter. Wir können natürlich besser verteidigen, haben einige Torchancen zugelassen. Beide Mannschaft haben ihr Bestes gezeigt, was sie können, und da ist Liverpool eine Klasse stärker als wir. Die erste Hälfte war die intensivste für uns in dieser Saison, man konnte sich kaum ausruhen. Wir hatten zu Beginn der zweiten Hälfte eine gute Chance, mit den beiden Gegentoren ist aber unsere Mentalität geknickt."

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Mittelfeldspieler): "Es war unsere Ziel, international zu überwintern. Sicher wollten wir heute gewinnen, aber wir haben alles reingehauen. Ich denke nicht, dass sie so viel Spaß hatten. Es war ein geiler Fight, ein super-intensives Spiel. Für uns ist alles okay. Wir sind trotzdem froh. Wir haben viele Punkte geholt, jetzt spielen wir in der Europa League weiter. Schämen müssen wir uns nicht."

Cican Stankovic (Salzburg-Torhüter): "Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Sie bestrafen dann einfach jeden kleinen taktischen Fehler. Es ist hin- und her gegangen, es war sehr intensiv, sogar für mich. Im Moment kann ich mich über die Europa League nicht freuen, aber wenn das Frühjahr kommt, wird die Vorfreude schon wieder kommen."

Jordan Henderson (Liverpool-Kapitän): "Es war ein schwieriges Spiel, Salzburg ist ein gutes Team. Wir haben in der ersten Hälfte gut verteidigt. Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser sind wir geworden. Wir hätten am Ende noch mehr Tore erzielen können. Wir haben eine gute Leistung geboten und sind dafür am Ende belohnt worden."

