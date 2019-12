HIGHLIGHTS: Red Bull Salzburg - FC Liverpool - Tore und beste Szenen im Video

Red Bull Salzburg hat zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League am Dienstag die Sensation verpasst. Vor eigenem Publikum unterlagen die "Bullen" Titelverteidiger Liverpool mit 0:2 (0:0) und beendeten Gruppe E auf Rang drei. Die Tore und Highlights der Partie könnt ihr in diesem Artikel im Video sehen.

Nur ein Sieg hätte Salzburg ins Achtelfinale gebracht und zugleich das Aus für die Engländer bedeutet.

Nach einer lange offenen Partie entschieden Ex-Salzburger Naby Keita (57.) und Mohamed Salah (58.) das "Finale" mit einem Doppelschlag zugunsten der Elf von Jürgen Klopp. Platz drei - letztlich hinter Liverpool und Napoli - hatte Salzburg bereits zuvor sicher gehabt.

Damit steigt man in die Europa League um. Die Auslosung für das Sechzehntelfinale im Februar steigt am Montag (13.00 Uhr) in Nyon. Mit dem LASK ist dort ein zweiter heimischer Club vertreten, die beiden können aber nicht gegeneinander gelost werden.

Champions League: Salzburg Dritter in Gruppe E

Die Abschlusstabelle der Gruppe E