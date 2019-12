Champions League: Deshalb zeigt Sky RB Salzburg gegen FC Liverpool nicht

Red Bull Salzburg kämpft heute gegen den FC Liverpool um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Warum Sky das Spiel nicht zeigen wird und wo Ihr die Partie stattdessen sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh RB Salzburg gegen FC Liverpool heute live und exklusiv in voller Länge.

Salzburg gegen Liverpool: Wo läuft das Spiel heute im TV und Livestream?

In der aktuellen Saison teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Champions League. Welcher Dienst dabei welches Spiel zeigen darf, wird durch ein sogenanntes Picking-System entschieden. DAZN darf an den Dienstagen des zweiten, vierten und sechsten Gruppenspieltages zuerst wählen, an allen anderen Tagen hat Sky das Recht als Erster zu picken.

DAZN konnte demnach an diesem Spieltag zuerst wählen und entschied sich für die Partie Salzburg gegen Liverpoool. Sky zeigt hingegen das Spiel zwischen Dortmund und Prag exklusiv. Hier könnt Ihr alle Informationen zum Picking-System nachlesen.. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt weiterhin auch eine Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Spiele.

Über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge könnt Ihr in dieser Saison lediglich auf DAZN sehen. Neben der Königsklasse zeigt der Streamingdienst auch alle Spiele der Europa League, alle Freitag- und Montagspartien der Bundesliga sowie die Serie A, LaLiga und Ligue 1. Auch die fünf US-Sportligen NBA, NFL, NHL, MLB, MLS, sowie Boxen, Darts, Handball, Tennis, Motorsport, UFC, und Wintersport sind im Angebot von DAZN enthalten.

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro, für ein Jahresabo zahlt Ihr 119,99 Euro. Dabei ist der erste Monat gratis. Hier könnt Ihr Euch den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern.

© getty

Champions League: Der 6. Spieltag in der Übersicht

Datum Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 10. Dezember - 18.55 Uhr Red Bull Salzburg FC Liverpool DAZN DAZN 10. Dezember - 18.55 Uhr SSC Neapel KRC Genk DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Borussia Dortmund Slavia Prag DAZN Sky 10. Dezember - 21.00 Uhr Olympique Lyon RB Leipzig Sky DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr FC Chelsea OSC Lille DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Ajax Amsterdam FC Valencia DAZN DAZN 10. Dezember - 21.00 Uhr Inter Mailand FC Barcelona DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Schachtar Donezk Atalanta Bergamo DAZN DAZN 11. Dezember - 18.55 Uhr Dinamo Zagreb Manchester City DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Bayern München Tottenham Hotspur Sky Sky 11. Dezember - 21.00 Uhr Bayer Leverkusen Juventus Turin DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr FC Brügge Real Madrid DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Atletico Madrid Lokomotive Moskau DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Galatasaray Istanbul DAZN DAZN 11. Dezember - 21.00 Uhr Olympiakos Piräus Roter Stern Belgrad DAZN DAZN

Red Bull Salzburg gegen FC Liverpool: Anstoß, Austragungsort, Schiedrichter

Das Spiel wird heute Abend schon um 18.55 Uhr vom niederländischen Unparteiischen Danny Makkelie angepfiffen. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Wals bei Salzburg, in der bei Champions-League-Spielen 29.520 Zuschauer Platz nehmen können.

Salzburg vs. Liverpool: Die Champions League im Liveticker

SPOX bietet wie gewohnt einen Liveticker zum Spiel an. Ihr könnt Euch dabei zwischen dem Einzelspiel Salzburg gegen Liverpool und der Champions-League-Konferenz entscheiden.

RB Salzburg gegen FC Liverpool: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Jesse Marsch und Jürgen Klopp ihre Mannschaften auf den Platz schicken:

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino - Daka, Haaland

Stankovic - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino - Daka, Haaland FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mane

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Sowohl der FC Liverpool als auch SSC Neapel und Red Bull Salzburg haben noch Chancen auf den Gruppensieg.