Wer zeigt / überträgt KRC Genk gegen RB Salzburg heute live im TV und Livestream?

Red Bull Salzburg braucht heute Abend um 21 Uhr gegen KRC Genk unbedingt einen Sieg um seine Achtelfinalchancen zu wahren. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Wer zeigt Red Bull Salzburg gegen KRC Genk heute live im TV und Livestream?

Der Streamingdienst DAZNund der Pay-TV-Sender Sky teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Champions League. In Österreich ist das Spiel zwischen Red Bull Salzburg bei Sky Sport Austria zu sehen. Um 20.15 Uhr, also bereits 45 Minuten vor Anpfiff, beginnt die Übertragung mit Kommentator Martin Konrad. Das Spiel ist zudem im Livestream via SkyGo empfangbar.

In Deutschland zeigt DAZN das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel ab 21 Uhr von Christian Brugge, als Experte steht ihm Helge Payer zur Seite. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Ausschnitte des Spiels in der Konferenz, das komplette Spiel ist im deutschen TV nicht zu sehen.

KRC Genk - RB Salzburg: Das Spiel im Liveticker

SPOX bietet zudem auch einen Liveticker zur Partie an. Alternativ könnt Ihr im Konferenzticker über alle Spiele des Champions-League-Abends informiert bleiben.

Genk gegen Salzburg: Vorschau

Red Bull Salzburg braucht unbedingt einen Sieg um die Chance ins Achtelfinale zu kommen zu wahren. Dabei kann RB wohl wieder auf Erling Haaland zurückgreifen. Salzburgs bester Torschütze in der Champions League hatte zuletzt Knieprobleme, doch Trainer Jesse Marsch versicherte bei der gestrigen Pressekonferenz: "Erling Haaland ist bereit für morgen. Er hat die letzten zwei Tage trainiert und fühlt sich gut."

Der belgische Meister kann selbst mit zwei Siegen nicht mehr unter die besten zwei der Gruppe F kommen. Mit einem Sieg würden sie jedoch die Chance auf Platz drei wahren. Um den Direktvergleich mit den Salzburgern zu gewinnen und um schon am 5. Spieltag auf den dritten Rang zu springen, müsste Genk allerdings das 6:2 aus dem Hinspiel noch drehen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E