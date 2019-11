SSC Napoli - Red Bull Salzburg 1:1 - Bullen erkämpfen Punkt in Neapel

Der FC Red Bull Salzburg hat am Dienstagabend in der UEFA Champions League einen Punkt geholt, den zweiten Sieg in der Gruppenphase aber verpasst. Trotz zwischenzeitlicher Führung reichte es für die Bullen beim SSC Napoli nur zu einem 1:1 (1:1). Der Weg ins Achtelfinale wird dadurch ein steiniger.

Erling Haaland brachte die Salzburger nach einem korrekt gegebenen Foulelfmeter in Führung. Kurz zuvor hatte Kalidou Koulibaly Hee-Chan Hwang zu Fall gebracht. Napoli übernahm danach allerdings das Kommando, verzeichnete alleine in der ersten Halbzeit 18 Torschüsse und glich durch Hirving Lozano verdientermaßen aus. Am Ende waren die Salzburger mit dem Remis sogar gut bedient.

Salzburg hält nach vier Spielen bei ebenso vielen Punkten. Der Rückstand auf Titelverteidiger Liverpool und Napoli beträgt fünf bzw. vier Zähler.

Weitere Infos folgen.

SSC Napoli - Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Haaland (11./Foulelfmeter), 1:1 Lozano (44.)

© GEPA

Champions League, Gruppe E: Begegnungen vom Dienstag

Heim Gast Ergebnis SSC Napoli FC Salzburg 1:1 (1:1) Liverpool FC KRC Genk 2:1 (1:1)

Salzburg in der Champions League mit dem Rücken zur Wand

Salzburg bleibt Dritter und braucht aus den zwei verbleibenden Spielen wohl zwei Siege und Schützenhilfe, um noch den Sprung in die K.o.-Phase zu erreichen. Ihr nächstes Gruppenspiel bestreiten die Salzburger am 27. November bei KRC Genk. Mit einem Remis gegen das Schlusslicht aus Belgien hätte Österreichs Meister Gruppenplatz drei und damit den Umstieg in die Europa League sicher.