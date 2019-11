Red Bull Salzburg vor Champions-League-Duell mit KRC Genk: "Situation ist nicht einfach"

Red Bull Salzburg ist am Mittwoch (21.00 Uhr) auf seinen zweiten Saisonsieg in der Champions League aus. Die Salzburger gehen als Favorit ins Auswärtsspiel bei KRC Genk. Schon mit einem Remis hätten sie Gruppenrang drei und den Umstieg in die Europa League sicher. Klares Ziel sind aber drei Punkte, mit denen auch die Chance auf das CL-Achtelfinale gewahrt wäre.

Um als erstes ÖFB-Team seit Sturm Graz im Jahr 2000 in der Königsklasse zu überwintern, müsste Salzburg sowohl in Genk als auch zum Abschluss am 10. Dezember zu Hause gegen Liverpool gewinnen. Zudem benötigt man Schützenhilfe von Napoli oder Genk. Holen die Italiener am Mittwoch im Parallelspiel in Liverpool einen Punkt, hätten die "Bullen" ihr Schicksal in der eigenen Hand - und in der letzten Runde ein echtes "Endspiel" gegen den Titelverteidiger.

Gewinnt Liverpool dagegen den Schlager der Gruppe E, müssten die Salzburger im Dezember auf einen Punktgewinn von Genk in Neapel hoffen, um im Erfolgsfall auf Kosten der Italiener den Aufstieg zu schaffen. "Wir verstehen die Situation. Es ist nicht ganz einfach", erklärte Salzburg-Trainer Jesse Marsch am Dienstag bei der Abreise nach Belgien. "Mit drei Punkten sind wir am Leben für die K.o.-Phase. Ein Punkt ist auch wichtig, aber wir fliegen mit Aggressivität nach Genk und sind bereit für einen Sieg."

Marsch: "Haaland ist bereit, ganz sicher"

Goalgetter Erling Haaland steht nach überstandenen Knieproblemen wieder zur Verfügung. "Er ist bereit, ganz sicher", sagte Marsch. "Wir haben viel Offensivpower im Team, aber Erling ist ganz wichtig für uns." Ob es bereits für 90 Minuten reiche, ließ der US-Amerikaner offen. Selbst einen Joker-Einsatz des siebenfachen CL-Torschützen schloss er nicht aus. "Erling auf der Bank zu haben ist auch ein Vorteil."

ÖFB-Teamtorhüter Cican Stankovic machte die Reise nach seinem vor fünf Wochen erlittenen Muskelbündelriss noch nicht mit. Er wird auch in Belgien von Carlos Coronel vertreten. Mit dem Brasilianer im Tor haben die Bullen zuletzt sechs Pflichtspiele in Folge nicht verloren, darunter ein 1:1 in Neapel. Auf die in der Königsklasse gezeigten Leistungen will man ungeachtet der jüngsten Diskussionen um defensive Unzulänglichkeiten aufbauen. Marsch: "Wir haben in jedem Spiel in diesem Turnier mit Mut gespielt. Das erwarte ich wieder."

Die Vorbereitung auf Genk sei keine einfache gewesen, zumal Belgiens Meister mit dem Deutschen Hannes Wolf erst seit einer Woche über einen neuen Coach verfügt. "Seine Mannschaften sind normal gut gegen den Ball", sagte Marsch über den Jungtrainer (38), den er aus Deutschland kennt. Genk spiele nun "intensiver" und "mit viel guter Ordnung".

Die Ergebnisse sind zuletzt aber ausgeblieben. Fünf Pflichtspiele sind die "Schlümpfe", so ihr Spitzname, sieglos, nur zwei der vergangenen elf wurden gewonnen. In der Champions League gelang Genk bisher nur zu Hause gegen Napoli ein Punktgewinn (0:0). Auf den ersten Sieg in der Gruppenphase der Königsklasse muss der Club aus dem äußersten Osten Belgiens aber auch bei der dritten Teilnahme noch warten.

Marsch warnt: "Werden das beste Genk sehen"

Unterschätzen wollen die Salzburger den aktuellen Neunten der belgischen Liga aber trotz des 6:2-Heimsieges im Hinspiel im September nicht. "Wir müssen verstehen, dass dieser Gegner sehr gut ist. Wir werden das beste Genk sehen", warnte Marsch. "Die Motivation und das Selbstvertrauen beim Gegner werden vielleicht größer sein als das erste Mal, als wir gespielt haben. Wir brauchen absolute Mentalität."

Das sehen auch seine Spieler so. "Die Mentalität und der Kopf sind sehr entscheidend in solchen Spielen", meinte Routinier Zlatko Junuzovic. "Wir spielen auf Sieg. Wir wollen unbedingt die drei Punkte holen, damit wir eine gute Ausgangsposition für das letzte Spiel haben." Vier Zähler haben die Salzburger in vier CL-Spielen bisher geholt. In Liverpool (3:4) und zu Hause gegen Napoli (2:3) wäre mehr möglich gewesen. Junuzovic: "Wir nehmen ein gutes Gefühl mit von den letzten Leistungen in der Champions League."

Triumphieren die Bullen in Genk, wäre es der zweite Auswärtssieg in Salzburgs CL-Geschichte. Der bisher einzige gelang dem Vorgängerclub Austria Salzburg vor fast auf den Tag genau 25 Jahren (23. November 1994) mit einem 3:1 bei AEK Athen. Von den vergangenen fünf Europacup-Duellen mit belgischen Vertretern hat Salzburg vier gewonnen. Beim jüngsten Antritt in Belgien setzte es im Februar im Europa-League-Sechzehntelfinale allerdings ein 1:2 gegen Club Brügge.