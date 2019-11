Real Madrid gegen Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream sehen

Im Spitzenspiel der fünften Champions-League-Runde trifft Real Madrid am Dienstag um 21:00 Uhr auf Paris Saint-Germain. Wo Ihr das Spiel in Österreich live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Ausgangslage vor dem Mega-Duell der Gruppe A ist klar definiert: Nach vier Runden hält PSG bei perfekten zwölf Punkten (10:0 Tore), während Real Madrid mit sieben Zählern auf dem zweiten Platz rangiert. Nachzügler FC Brügge (2 Punkte) und Galatasaray (1 Punkt) hecheln nur hinterher.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Real Madrid gegen PSG heute live im TV und im Livestream

© getty

In Österreich zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie. Jedem Sky-Kunden steht neben der klassischen TV-Übertragung auch ein Livestream via der SkyGo-App zur Verfügung. Eine Übertragung des kompletten Spiels im deutschen TV gibt es somit nicht, die wichtigsten Szenen der Partie könnt Ihr allerdings in der deutschen Sky-Konferenz verfolgen.

Bei DAZN habt Ihr die Möglichkeit, weitere Spiele der Champions-League-Saison zu sehen. Außer der Königsklasse gibt es unter anderem die Bundesliga, Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1 im Programm. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Champions League: Der 5. Spieltag im Überblick

Dienstag, 26.11.:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Lokomotive Moskau Bayer Leverkusen DAZN DAZN 18.55 Uhr Galatasaray Istanbul FC Brügge DAZN DAZN 21 Uhr Real Madrid Paris Saint-Germain DAZN Sky 21 Uhr Tottenham Hotspur Olympiakos Piräus DAZN DAZN 21 Uhr Manchester City Shachtjor Donezk DAZN DAZN 21 Uhr Juventus Turin Atletico Madrid DAZN DAZN 21 Uhr Roter Stern Belgrad FC Bayern Sky DAZN 21 Uhr Atalanta Bergamo Dinamo Zagreb DAZN DAZN

Champions League: Liveticker

Wer weder ein DAZN- noch ein Sky-Abonnement besitzt, kann in unseren SPOX-Livetickern vorbei schauen. Wir bieten jedes Spiel einzeln oder alle zusammen in der Konferenz an.