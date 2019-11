FC Liverpool gegen SSC Napoli in der Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Im Kracher der Gruppe E duellieren sich der FC Liverpool und Napoli um 21:00 Uhr an der Anfield Road um die Tabellenführung der Gruppe E. Wo Ihr das Spiel in Österreich live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit neun Zählern nach vier Runden rangieren die Reds an der Tabellenspitze, mit lediglich einem Zähler weniger stehen die Neapolitaner in Lauerstellung. Das Hinspiel entschied Napoli mit 2:0 für sich.

FC Liverpool gegen Napoli: Livestream und TV-Übertragung

Die einzige Möglichkeit das Duell zwischen Liverpool und Napoli in Österreich und Deutschland live und in voller Länge zu sehen, ist beim Streamingdienst DAZN. Eine Übertragung im TV gibt es beim Pay-TV-Sender Sky, der das Spiel jedoch nur in der Spieltags-Konferenz zeigt.

Champions League, 5. Spieltag: Spiele am Mittwoch

Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg Olympique Lyon DAZN DAZN 18.55 Uhr FC Valencia FC Chelsea DAZN DAZN 21 Uhr FC Barcelona Borussia Dortmund Sky DAZN 21 Uhr Slavia Prag Inter Mailand DAZN DAZN 21 Uhr OSC Lille Ajax Amsterdam DAZN DAZN 21 Uhr KRC Genk RB Salzburg DAZN Sky 21 Uhr FC Liverpool SSC Napoli DAZN DAZN 21 Uhr RB Leipzig Benfica Lissabon DAZN DAZN

Napoli-Profis vor Liverpool -Spiel im Clinch mit Clubchef

eim italienischen Fußball-Vizemeister SSC Napoli regiert weiter das Chaos. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Montag berichtete, ist die Clubführung um den streitbaren Präsidenten Aurelio De Laurentiis erzürnt, dass die Spieler sich nicht an die Kasernierung gehalten haben und will sie zur Kassa bitten. Die Voraussetzungen vor dem Champions-League-Schlager bei Liverpool sind nicht günstig.

Alles begann nach der 1:2-Niederlage gegen die AS Roma am 2. November. De Laurentiis ordnete ein Trainingslager auf unbestimmte Zeit an, im Italienischen "Ritiro" genannt. Das ist dortzulande an sich keine unübliche Maßnahme, allerdings zuletzt doch aus der Mode gekommen. Dazu verhängte der Club einen Medienboykott. Die Presseabteilung berichtet selbst nur das Notwendigste über die Homepage, etwa wie man an Matchkarten kommt.

Die Napoli-Spieler ließen sich jedoch nicht auf Dauer einkasernieren, weshalb De Laurentiis jetzt zurückschlagen will. Laut "Gazzetta" will der Filmproduzent von jedem Spieler ein Viertel des monatlichen Gehalts einbehalten, wobei der Brasilianer Allan sogar auf 50 Prozent verzichten soll. Insgesamt sollen so 2,5 Millionen Euro zusammenkommen. Wie die Zeitung berichtete, sind viele der Profis derzeit in Beratungen mit Anwälten, um die Rechtslage abzuklären.