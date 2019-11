FC Barcelona - Borussia Dortmund: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund muss ausgerechnet mitten in der Krise zum Auswärtsspiel nach Barcelona (ab 21 Uhr im SPOX-Liveticker), wo es wohl mindestens ein Remis braucht, möchte man um den Aufstieg mitreden. SPOX verrät euch, wo das Spitzenspiel im TV oder via Livestream zu verfolgen ist.

Beim BVB läuft es derzeit alles andere als rund. Der Saisonstart verlief nicht nach Plan, mit der Meisterschaft hat man jetzt schon praktisch nichts mehr zutun. Spielerisch findet man oft keine Mittel. Nun muss man ausgerechnet ins Camp Nou und dort möglichst auch noch Punkte mitnehmen, möchte man in der Champions League nicht auch frühzeitig die Segel streichen.

Denn im Parallelspiel zwischen Sparta Prag und Inter Mailand ist mit einem Sieg der Italiener zu rechnen. Das Team von Lucien Favre muss es also zumindest auf einen Punkt bringen, um auf Tabellenplatz zwei zu bleiben. Barca sollte allerdings ebenfalls gewinnen, um den ersten Platz in der Tabelle zu fixieren. Mit einem Remis müsste man am letzten Spieltag noch einmal Gas geben.

© getty

Barca - BVB: Das Spiel im TV und Livestream sehen

Den Kracher dieses vorletzten Spieltags gibt es in Österreich auf DAZN ab 21:00 Uhr zu sehen, kommentiert wird das Spiel von Flo Hauser.

In Deutschland hingegen hat Sky die Rechte an der Partie. Somit ist das Spiel auch über Sky Go zu verfolgen.

Barcelona gegen Dortmund: Liveticker zur Partie

Für alle, die es nicht rechtzeitig vor das jeweilige Empfangsgerät schaffen, bietet SPOX ab 21:00 Uhr einen Liveticker an, mit dem man keine Sekunde verpassen muss. Auch für die CL-Konferenz steht ein Konferenz-Liveticker zur Verfügung.

FC Barcelona vs. Borussia Dortmund: Mögliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Junior Firpo, Umtiti, Pique, Sergi Roberto - Vidal, de Jong - Dembele, Arthur, Messi - Suarez

Borussia Dortmund: Bürki - Guerreiro, Zagadou, Hummels, Hakimi - Witsel - Reus, Götze, Brandt, Sancho - Hazard

© getty

Champions League: Tabelle der Gruppe F

Der BVB hat das direkte Duell gegen Inter Mailand verloren und muss damit mindestens einen Punkt mehr als die Italiener holen. Mit einem Sieg in Barcelona würde man sich allerdings bereits für das Achtelfinale qualifizieren, da Inter und Barca am letzten Spieltag aufeinandertreffen.

Platz Verein Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1. FC Barcelona 4 4:2 2 8 2. Borussia Dortmund 4 5:4 1 7 3. Inter Mailand 4 6:6 0 4 4. Slavia Prag 4 2:5 -3 2

Champions League, 5. Spieltag: Spiele am Mittwoch