Red Bull Salzburg - SSC Neapel: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch steht wieder die Champions League auf dem Programm: Red Bull Salzburg trifft auf das italienische Schwergewicht SSC Neapel. Können die jungen Salzburger die Neapolitaner biegen? SPOX zeigt, wo man die Partie im TV, Livetstream und Liveticker sehen kann.

Zweifellos, an der Anfield Road lieferte man sich mit Liverpool einen harten Fight. Doch jetzt steht der SSC Neapel vor der Tür und gilt neben Salzburg als zweiter Anwärter auf das Weiterkommen in Gruppe E. Das Duell könnte dabei bereits richtungsweisend für den Aufstieg in die KO-Phase sein.

Erlebe die Champions League live auf DAZN.

Bereits im Europa League Achtelfinale letzten Jahres stand man sich gegenüber, wobei sich Napoli im Gesamtscore knapp mit 4:3 durchsetzte. Damit das nicht noch einmal passiert, hat Salzburg-Trainer Jesse Marsch seine Schützling bestens eingestellt und ihnen verordnet, alle bisherigen Napoli-Spiele zu sehen. Gelingt den Salzburgern die Revanche?

Red Bull Salzburg - SSC Neapel: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen - Junuzovic, Ashimeru, Szoboszlai - Hwang, Haaland, Minamino

Neapel: Meret - Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo - Lozano, Ruiz, Allan, Callejon - Mertens, Milik

Salzburg - Neapel: Das Spiel im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Champions League hält der Pay-TV-Sender Sky. Das Match wird inklusive Vorberichte ab 20:15 auf Sky Sport Austria 1 in kompletter Länge übertragen. Alternativ läuft das Spiel auch in der Konferenz ab 20:55 auf Sky Sport Austria 2.

Zudem bringt DAZN nach Abpfiff die Highlights zum Kracher.

RBS - Napoli: Das Spiel im LIVETICKER

Außerdem kann man das Spiel auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 21 Uhr mitverfolgen.

