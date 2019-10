Red Bull Salzburg bringt Liverpool ins Schwitzen: Zurück zu den Wurzeln

Der FC Red Bull Salzburg hat sich trotz einer Niederlage beim FC Liverpool auch im zweiten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte teuer verkauft. An der Anfield Road bekam das Team von Trainer Jesse Marsch eine halbe Lehrstunde, spielte danach aber phasenweise sogar besser als der Titelverteidiger. Eine Systemumstellung brachte die Reds gehörig ins Wanken. Zum Teil waren sie aber selbst schuld.

"Es war ein richtig beschissener Beginn." Innenverteidiger Maximilian Wöber sprach nach dem 4:3 an der Anfield Road an, was in den Köpfen der Bullen vor sich ging. "Wir sind wie blinde Hühner herumgelaufen."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Durch Treffer von Sadio Mane, Andy Robertson und Mo Salah führte der FC Liverpool am Mittwochabend nach 36 Minuten bereits mit 3:0. Die Reds waren physisch überlegen, spielten "High-Speed-Fußball", wie es Trainer Jürgen Klopp später in der Pressekonferenz nannte, und rissen das Spiel in allen Bereichen an sich.

"Wir haben ihnen auf den Seiten zu viele Räume angeboten", analysierte Wöber in der Mixed Zone des Anfield Stadium. "Es dauerte zu lange, um die drei Gegentore abzuschütteln."

Red Bull Salzburg: Formationswechsel gegen Liverpool

Liverpool hatte zu diesem Zeitpunkt bis zu 75 Prozent Ballbesitz und dominierte die Gäste nach Belieben. Dann reagierten die Salzburger: Marsch und sein Trainerteam bereiteten einen Notizzettel vor und reichten diesen Takumi Minamino. Der Japaner sollte das Mittelfeld neu anordnen.

Aus der Viererkette mit Zlatko Junuzovic und Enock Mwepu als Doppel-Sechs, Dominik Szoboszlai auf dem linken und Minamino auf dem rechten Flügel sollte eine Raute gebildet werden.

Junuzovic hielt seine Position, Minamino bildete die Spitze auf der Zehnerposition. Mwepu spielte vor der Pause kurz auf dem linken Flügel, tauschte dann aber mit Szoboszlai und bespielte die rechte Seite.

Der taktische Kniff zeigte sofort seine Wirkung. Hee-Chan Hwang traf in der 39. Minute zum 3:1 und hauchte seiner Mannschaft wieder Hoffnung ein.

"Alle hatten plötzlich das Gefühl, dass etwas geht", sagte Wöber. "Die Nervosität war abgelegt, auf einmal zeigten wir den schönen Fußball, der uns auszeichnet."

Obwohl Liverpool nur ein Tor kassierte, gab es weitere Anzeichen, dass Salzburg noch einmal ins Spiel finden würde. Der Spielstand im Stadion zeigte nach Hwangs Treffer plötzlich ein 3:3 an.

FC Liverpool - Red Bull Salzburg: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/28 Im Champions League Kracher zwischen Liverpool und Salzburg sah es anfangs nach einer klaren Klatsche aus. Doch die Salzburger kämpften sich wieder zurück und lieferten sich einen heißen Fight. Die Spieler in der Einzelbewertung. © getty 2/28 Adrian (Note=3-): Sorgte kurz nach dem Halbzeitpfiff für eine Schrecksekunde, als er beim Pressball mit Daka beinahe ein Tor herschenkte. Kassierte insgesamt drei Treffer. © getty 3/28 Trent Alexander-Arnold (Note=3-): Nicht so auffällig wie sein Gegenpart auf der anderen Seite. Sorgte von Anpfiff an für ordentlich Druck auf der rechten Seite, baute aber im Verlauf des Spiels ab. © getty 4/28 Virgil van Dijk (Note=4): Wurde in der 24. Minute von Hwang in das Schattenreich geschickt. Antizipierte wie gewohnt stark, hatte aber seine Abwehr weniger im Griff als sonst von ihm bekannt. © getty 5/28 Joe Gomez (Note=4): In der ersten Halbzeit unauffällig stabil. Vergaß beim 3:3 komplett auf Shooting-Star Haaland und machte damit das Spiel wieder spannend. © getty 6/28 Andrew Robertson (Note=2): Vollendete den traumhaften Spielzug in der 25. Minute mit seinem ersten Treffer im internationalen Bewerb. Machte über das ganze Spiel ordentlich Dampf auf der linken Seite. © getty 7/28 Jordan Henderson (Note=3): Dem Liverpool-Captain passierten immer wieder kleine Fehler im Aufbau und konnte dem Spiel nicht so sehr seinen Stempel aufdrücken. Wurde folglich von Milner ersetzt. © GEPA 8/28 Fabinho (Note=2): War stets anspielbar. Ob flach oder hoch, immer wieder mit brandgefährlichen Bällen in die Spitze hinter die Salzburger Abwehr. Versuchte mehrmals mutig mit riskanten Dribblings das gegnerische Pressing zu umgehen. © getty 9/28 Georginio Wijnaldum (Note=3+): Bot sich als Achter clever im linken Halbraum an, wodurch einige Kombinationen mit Robertson und Mane entstanden. Musste aufgrund der Umstellung Divock Origi weichen. © getty 10/28 Mohammed Salah (Note=2): Dribbelte sich anfangs mit Leichtigkeit durch die Reihen und sorgte stehts für Torgefahr. Rettete mit seinen zwei Treffern maßgeblichen den Sieg für die Reds. © getty 11/28 Sadio Mane (Note=2): Zündete in der ersten Hälfte den Turbo. Egal ob mit Dribblings, Einläufen oder Flanken, der ehemalige Salzburger sorgte immer für Unruhe im Salzburger Strafraum. Ließ aber ebenso wie seine Kollegen in der zweiten Hälfte etwas nach. © getty 12/28 Roberto Firmino (Note=3): Konnte sich an seinem Geburtstag nicht belohnen. Wirbelte in der Sturmspitze und legte kluge Bälle auf seine Angriffspartner. Blieb bemüht, aber ohne Erfolg. © getty 13/28 James Milner (Note=4): Kam für Henderson und sollte mit seiner Zweikampfhärte nach dem Anschlusstreffer wieder für mehr Ruhe sorgen, was ihm aber nur teilweise gelang. © getty 14/28 Divock Origi (Note=3): Kam als Antwort auf die Salzburger Systemumstellung und wurde in der 64. Minute als zweite Spitze eingewechselt. Erhöhte den Druck auf die Abwehr nochmals, blieb aber ohne spektakuläre Szenen. © getty 15/28 Cican Stankovic (Note=3): Sah beim 3:0 unglücklich aus. Einen Kopfball von Firmino aus kurzer Distanz wehrte er direkt vor die Füße von Salah ab. Der Schuss des Ägypters rutschte ihm dann durch die Hände. Bei den anderen Gegentoren chancenlos. © getty 16/28 Rasmus Kristensen (Note=3-): Grätschte in der Anfangsphase nach einem bösen Szoboszlai-Schnitzer im Strafraum Mane stark um. Wurde von diesem dann durch eine Körpertäuschung vor dem 1:0 überrumpelt. Ließ mehr zu als Ulmer auf der Gegenseite. © GEPA 17/28 Jerome Onguene (Note=3-): Rückte im Vergleich zum Genk-Spiel für Ramalho in die Startelf. Passte beim 2:0 nicht auf Robertson auf und wurde in Halbzeit zwei von Mane vorgeführt. Auch beim vierten Gegentor nicht völlig von der Schuld freizusprechen. © getty 18/28 Maximilian Wöber (Note=2-): Versuchte, vor beeindruckender Kulisse Ruhe auszustrahlen. Hatte Salah gut im Griff, verlor ihn in der 30. Minute einmal aus den Augen, sein ungünstiges Stellungsspiel wurde aber nicht bestraft. © getty 19/28 Andreas Ulmer (Note=2): Sorgte für den Ballgewinn vor dem 3:1, das der Mannschaft wieder Hoffnung einhauchte. Hatte die meisten Ballkontakte bei den Salzburgern. Einmal mehr eine würdige Vorstellung für einen Kapitän. © getty 20/28 Zlatko Junuzovic (Note=2-): Musste gleichzeitig in der Verteidigung aushelfen, aber auch das Liverpooler Mittelfeld anpressen. Starke Zweikampfquote von 83 Prozent. Spielte bis zur 79. Minute, als ihn Ashimeru ersetzte. © getty 21/28 Enock Mwepu (Note=2+): Bereitete das 3:1 von Hwang vor, war auffälliger als sein Sechser-Kollege Junuzovic. Über 95 Prozent seiner Pässe in der gegnerischen Hälfte fanden einen Mitspieler. Dirigent in the making. © getty 22/28 Dominik Szoboszlai (Note=2): War in der ersten halben Stunde nicht aufzufinden. Tauschte dann mit Minamino die Seite und steigerte sich. Spielte die meisten Pässe aller Bullen, verstolperte eine Großchance in Hälfte zwei. Verließ in Minute 71 das Feld. © GEPA 23/28 Takumi Minamino (Note=2): Wurde auf der rechten Abwehrseite zunächst überrumpelt. Übernahm dann die gewohnt starke Rolle in der Offensive. Bereitete das dritte Tor der Salzburger vor, Haaland musste nur noch einschieben. © getty 24/28 Hee-Chan Hwang (Note=1): Schaffte Historisches, als er van Dijk mit einem Haken nass machte und zum 3:1 einnetzte. Zuckerflanke vor dem 3:2 auf Minamino. Hält in dieser CL-Saison schon bei fünf Torbeteiligungen. © GEPA 25/28 Patson Daka (Note=3-) Stand statt dem kränklichen Haaland in der Startelf. War weniger auffällig als Sturmpartner Hwang, obwohl er es statt van Dijk mit Gomez zu tun bekam. Wurde in der 56. Minute ausgewechselt. © GEPA 26/28 Erling Haaland (Note=2-): Kam in der 56. Minute für Daka ins Spiel. Brachte nach vier Minuten mit seinem Tap-In den Salzburger Auswärtssektor in Ekstase © GEPA 27/28 Masaya Okugawa (Note=3+): Ersetzte Szoboszlai in der 71. Minute. Kam in der Schlussviertelstunde von der Strafraumgrenze zum Schuss, der Ball war aber kein Problem für Adrian. © GEPA 28/28 Majeed Ashimeru (Keine Benotung): Kam in der 79. Minute für Junuzovic zu seinem Champions-League-Debüt.

Salzburgs Comeback gegen Liverpool: "Das waren nicht wir"

Nach einer konzentrierten Besprechung zur Halbzeit und dem Erfolgserlebnis vor der Pause besonnten sich die Salzburger auf ihre Wurzeln. "Wir haben uns gesagt, das waren nicht wir", gab Marsch Einblicke in die Ansprache. "Wir hatten ganze vier Fouls. Das war einfach nicht aggressiv genug."

Im zweiten Spielabschnitt sollten nicht nur doppelt so viele Fouls, sondern auch die doppelte Anzahl an Toren folgen.

Zunächst führte Szoboszlai einen Freistoß nahe der Mittellinie schnell aus und brachte Hwang auf dem linken Flügel ins Spiel. Dieser lieferte eine herrliche Hereingabe auf Minamino, der 24-Jährige nahm den Ball volley und sorgte für den Anschlusstreffer.

Mit derselben Aktion brachte Marsch Erling Haaland ins Spiel, der Norweger verwertete eine starke Vorlage von Minamino von der rechten Seite aus kurzer Distanz. Das Comeback an der Anfield Road war perfekt.

Die Salzburger eskalierten vor dem Gästesektor, auch Marsch stürmte zu den feiernden Fans. Die darauf folgende Gelbe Karte nahm er gerne in Kauf.

Jürgen Klopp: "Salzburgs Geheimnis ist gelüftet"

Auf der anderen Trainerbank ärgerte sich Liverpool-Coach Klopp über das Verhalten seiner Mannschaft. "Das ist erlaubt. Normalerweise auch kein Problem", sagte der Deutsche nach der Partie angesprochen auf die Systemumstellung der Salzburger.

Für ihn war aber nicht alleine die neue Formation der Salzburger entscheidend für den Ausgleich. "Das hätte für uns keine Relevanz gehabt, hätten wir nicht die Bälle abgegeben. Sie hatten einen Mittelfeldspieler weniger und wir verlieren mehr Bälle. Das macht keinen Sinn", monierte er gegenüber DAZN.

Die Bullen machten vor allem im Zentrum die Räume eng, Szoboszlai und Mwepu verließen häufig ihre Flügel. "Wir wurden wie ein Magnet in die Mitte gezogen, anstatt uns auf den Halbräumen anzubieten und die Flügel zu besetzen", ärgerte sich Klopp über "falsche Entscheidungen", die Salzburg wieder ins Spiel kommen ließen. Schon in der ersten Halbzeit versuchte er, sein Team auf die Änderungen aufmerksam zu machen, drang aber nicht entscheidend durch.

Klopp weiter: "Wir haben eine Lektion bekommen. Größter Respekt für Salzburg. Ich wusste im Vorhinein, dass es nicht möglich ist, Salzburg 5:0 oder 6:0 aus dem Stadion zu schießen. Jetzt wissen es alle, ihr Geheimnis ist gelüftet."

© SPOX

Dominik Szoboszlai: "Ein Punkt wäre geil gewesen"

Klopp selbst reagierte seinerseits ebenfalls mit einer Systemänderung, "um ihnen Sachen zum Nachdenken zu geben". Wijnaldum verließ in der 64. Minute das Feld, mit Origi wurden die Hausherren nochmals offensiver.

Fünf Minuten später setzte Fabinho gegen Szoboszlai bei einem zweiten Ball energisch nach, Firmino legte per Kopf auf Salah ab, der Ägypter sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

"Wir zeigten zu Beginn der Partie zu viel Respekt. Nach der Systemänderung waren wir viel besser. Ein Punkt wäre schon geil gewesen", meinte Szoboszlai nach der Partie. "In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft."

Jesse Marsch: "Ich bin Salzburger"

Am Ende gab es viele Gratulationen für die Leistung der Salzburger, obwohl sie ohne Zählbarem am Donnerstag in die Heimat reisen. "Mit der neuen Formation konnten wir zurück ins Spiel. Das Tor war der Schlüssel, denn darauf konnten wir aufbauen", bilanzierte Marsch, der festhielt: "Wenn wir auf unsere Art und Weiße Fußball spielen, haben wir immer eine Chance."

Mehrmals animierte er seine Spieler in der zweiten Halbzeit zu einem höheren, schnelleren Pressing. "Wir brauchen Konzentration, Selbstvertrauen und Intelligenz auf dem Platz", forderte er für die kommenden Aufgaben.

Nach der Länderspielpause geht es in der Champions League am 23. Oktober mit dem Heimspiel gegen SSC Neapel weiter, ehe zwei Wochen später das Auswärtsspiel bei den Italienern auf dem Programm steht. "Wir müssen von der Niederlage lernen, um uns eine Chance zu geben, diese Gruppenphase zu überstehen. Wir wollten unseren Stil spielen. Hoffentlich können wir gegen Napoli von Beginn an so spielen. Das ist unser Ziel."

Champions League: Die Tabelle in Salzburgs Gruppe E

Salzburg liegt nach zwei Spieltagen auf Platz drei. Das direkte Duell gegen den punktegleichen FC Liverpool ging verloren. Nun wartet das Doppel gegen Napoli.