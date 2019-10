Inter Mailand - Borussia Dortmund LIVE: Champions League heute im Livestream & TV sehen

Am Mittwoch kommt es zum Champions-League-Schlager zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie in Österreich im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Obwohl Borussia Dortmund in der Champions-League-Gruppe F mit vier Punkten an der Tabellenspitze liegt, ist die Favoritenrolle nicht klar verteilt. Immerhin holte die Truppe von Antonio Conte nach acht Serie-A-Runden starke 21 Punkte und ärgert Juventus damit gewaltig.

Borussia Dortmund hatte hingegen in der Liga zuletzt immer wieder Probleme, auch wenn das Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0 gewonnen werden konnte.

Für die Nerazzurri zählt jedenfalls nur ein Sieg, denn aus den ersten beiden Partien gegen Slavia Prag und Barcelona schaute insgesamt nur ein Zähler heraus.

Inter Mailand - BVB: Das Spiel im TV und Livestream

Das Duell zwischen Inter und Borussia Dortmund ist in Österreich in voller Länge lediglich auf DAZN zu sehen. Die Streaming-Plattform zeigt das Match live und exklusiv in voller Länge. In Deutschland wird die Partie hingegen von Sky übertragen.

Für alle Neukunden gibt es die Partie gratis im Livestream, nach einem Monat kostet ein Abo bei DAZN 12,99 Euro.

Inter vs. Borussia Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Inter Mailand: Handanovic - De Vrij, Godin, Skriniar - Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Barella, Candreva - Lukaku, Martinez;

BVB: Bürki - Schulz, Hummels, Weigl, Akanji - Delaney, Witsel - Hakimi, Brandt, Hazard - Reus;

Champions League 2019/20: Der Spielplan

Das Finale der CL-Saison 2019/2020 findet dieses Jahr im Atatürk-Stadion in Istanbul statt.