Dominik Szoboszlai im Interview: "Wir fahren nach Anfield um zu gewinnen"

Dominik Szoboszlai ist nach Erling Haaland der Shootingstar von Red Bull Salzburg und wird nicht umsonst mit den größten Vereinen Europas in Verbindung gebracht. Vor dem Champions League-Kracher gegen den FC Liverpool sprach der 18-Jährige exklusiv mit SPOX und Goal über die anstehende Herausforderung.

Red Bull Salzburg hat mit der sensationellen Leistung gegen den KRC Genk Aufsehen erregt. Waren die Belgier möglicherweise noch überrascht, was da auf sie zu kam, wird der FC Liverpool seinen heutigen Gegner nicht unterschätzen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Allen voran Jürgen Klopp weiß um die Qualitäten des österreichischen Serienmeisters. Doch dies gilt auch vice versa: "Jürgen Klopp hat ein neues Kapitel in der Geschichte des Vereins geschrieben. Es ist fantastisch ihnen zu zuschauen und ich freue mich gegen sie in Anfield zu spielen", so Szoboszlai gegenüber SPOX und Goal.

Dominik Szoboszlai: "Wir sind einzigartig, Liverpool ist sich dessen bewusst"

Und der Ungar lobte den LFC weiter: "Sie sind ein Topteam mit einem unglaublichen Coach, der sie leitet. Ihr ganzes Team ist großartig, aber [Roberto] Firmino ist noch einmal ganz besonders speziell."

Diese einmalige Chancen gegen den amtierenden Champions League-Sieger zu spielen, möchte Szoboszlai voll auskosten: "Jedes Kind träumt davon mindestens einmal davon in diesem Wettbewerb zu spielen."

Der CL-Auftakt hat gezeigt, wohin es für die Bullen gehen kann, doch der 18-Jährige tritt auf die Euphorie-Bremse: "Unser erstes Spiel war natürlich unglaublich, aber wir müssen uns weiterentwickeln, um mit den größten Teams Europas mithalten zu können. Wir sind aber auf einem guten Weg, um die anstehenden Aufgaben zu lösen."

Leistungsdaten Dominik Szoboszlai

Verein Spiele Tore Vorlagen Red Bull Salzburg 31 8 9 FC Liefering 42 16 11

Daher geht man auch mit Selbstvertrauen in die Partie gegen den Liverpool FC, wie er gegenüber SPOX und Goal betonte: "Wir werden in Anfield unser Bestes geben und wir kommen um zu gewinnen. Wir sind jung, enorm motiviert und haben viel Qualität und gute Charaktere. Das macht uns enorm stark und einzigartig. Ich bin mir sicher, Liverpool ist sich dessen bewusst."

Salzburgs Supertalent: "Unser System passt perfekt zu unserem Kader"

Szoboszlai ist sich sicher, dass der Klub noch Luft nach oben hat und dennoch noch immer nicht ganz so gut eingeschätzt wird, wie er sollte: "Unser Verein ist fantastisch - die Leute verstehen noch gar nicht wie sehr."

Grund für die sensationellen Leistungen ist natürlich auch das System Red Bull, welches seit Jahren auf Kontinuität setzt: "Unser System passt perfekt zu unserem Kader. Ich denke, das sieht man auch auf dem Platz. Wir haben in jedem Spiel Spaß und das ist der wichtigsten Faktor für Erfolg."

Über seine persönliche Zukunft macht sich Dominik Szoboszlai aber noch keine Gedanken, trotz der imponierenden Transfer-Gerüchte: "Ich schaue derzeit nicht zu weit in die Zukunft. Ich versuche mich Tag für Tag weiter zu entwickeln, das ist meine oberste Priorität derzeit. Um alles andere kümmert sich mein Agent."