Red Bull Salzburg verliert gegen Napoli: "Die Gegentore waren zu billig"

Am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase musste Red Bull Salzburg gegen den SSC Napoli lernen, wie schnell und eiskalt Unkonzentriertheiten im internationalen Fußball bestraft werden. Die Mozartstädter verlieren zuhause 2:3. SPOX hat die besten Stimmen nach dem Spiel.

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, der sehr schlau ist. Wir haben in der Champions League zu viele Gegentore bekommen. Napoli war nicht in vielen Momenten gefährlich, aber wenn sie gefährlich waren, haben wir zu viele Fehler gemacht. Wenn man in solchen Spielen einen Fehler macht, ist es immer gefährlich. Wir müssen lernen. Haaland ist noch nicht bei 100 Prozent, aber er ist immer gefährlich. Wir müssen positiv sein - wir sind noch am Leben. Wir haben in jedem Match gut gespielt. Wir brauchen in Neapel eine Topleistung. Hoffentlich ist die Verletzung von Stankovic nicht so schlimm."

Abgezockte Napolitaner kaufen Salzburg die Schneid ab: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/13 Red Bull Salzburg lässt sich von SSC Napoli die Schneid abkaufen und verliert zuhause bitter mit 2:3 (1:1). Am Ende waren die Italiener zu abgezockt für die jungen Bullen. SPOX benotet die Leistung der Mozartstädter. © GEPA 2/13 Cican Stankovic (Note= n.b.): War am Anfang hellwach, als er überragend gegen Star-Striker Mertens reagierte. Zog sich nach einer halben Stunde ohne Fremdeinwirkung wohl einen Muskelfaserriss zu und musste Ersatz-Keeper Coronel Platz machen. © GEPA 3/13 Andreas Ulmer (Note= 3-): Erstaunlich passive Partie des Dauerbrenners, hatte mit Gegenspieler Malcuit häufig so seine Probleme, kam beim dritten Gegentreffer zu spät. Auch offensiv nicht so durchschlagskräftig wie sonst. © GEPA 4/13 Maximilian Wöber (Note= 2): Brachte gleich zu Beginn Kollegen Stankovic in die Bredouille. Danach zwar in der Spieleröffnung stark, vernachlässigte aber hin und wieder seine dafür seine defensiven Aufgaben. Stabilisierte sich im Laufe der Partie. © GEPA 5/13 Andre Ramalho (Note= 4): Schnarchiges Match des Innenverteidigers, vor allem beim dritten Gegentreffer zu weit weg von Insigne. Die Tempo-Defizite werden auf diesem Niveau einfach eiskalt bestraft. © GEPA 6/13 Rasmus Kristensen (Note= 3): Schwierig zu beurteilen. Ließ sich zwar defensiv nicht düpieren und hielt Gegenspieler Zielinski in Schach, das Zusammenspiel mit Offensivkollegen Daka war aber auch nicht wirklich von Erfolg inspiriert. © GEPA 7/13 Takumi Minamino (Note= 3): Lästig wie eh und je. Baute im Laufe der Partie aber ab und verlor den Zugang. Ließ sich zudem viel zu oft und viel zu leicht die Frucht abjuxen. © GEPA 8/13 Zlatko Junuzovic (Note= 2): Außergewöhnlich aktiv, brachte des Öfteren sein feines Bratzerl ins Spiel, vor allem bei der traaaaumhaften Flanke zum 2:2-Ausgleich auf des Haalands‘ Haupt. © GEPA 9/13 Enock Mwepu (Note= 4): Zwar bemüht, hatte mit 67 Ballkontakten auch die zweitmeisten aller Salzburger. Teilweise wirkte er aber eingeschüchtert und unkonzentriert. © GEPA 10/13 Patson Daka (Note= 3): Bekam überraschend den Vorzug vor Szoboszlai, der Respekt vor der Aufgabe war ihm aber anzumerken. Scheiterte einmal mit einem Kracher nur knapp an Alex Meret. © GEPA 11/13 Hee-Chan Hwang (Note= 3): Holte mit ordentlich dicken Eiern den Elfer raus. Agierte beim zweiten Gegentor allerdings auch zu lässig und ließ Malcuit einfach flanken. © GEPA 12/13 Erling Haaland (Note= 1): Erneut unglaublich präsent, die Frucht lässt er sich nur mit dem Einsatz von körperlicher Gewalt abjagen. 6 (!!) Tore in drei Champions-League-Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. © GEPA 13/13 Carlos Coronel (Note= 3): Schwierige Situation für den jungen Brasilianer, musste nach einer halben Stunde für Stankovic aufs Feld und feierte seinen erst zweiten Einsatz im Red-Bull-Trikot. Bei den Gegentoren grundsätzlich chancenlos.

Erling Haaland (Salzburg-Spieler/Doppeltorschütze): "Der Aufstieg wird jetzt hart, aber wir müssen von Spiel zu Spiel schauen."

Ulmer: "Schauen wir, was noch möglich ist"

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän): "Es ist bitter, wenn man das 2:2 erzielt und gleich wieder einem Tor nachlaufen muss. Wir hätten da etwas besser hinter dem Ball stehen müssen. Wir wollten aufs dritte Tor spielen, aber Napoli ist eine Mannschaft mit großer Qualität und nützt das aus, wenn man ihnen Räume gibt. Es sind noch drei Spiele in der Gruppe, schauen wir, was noch möglich ist. Unser Ziel ist, auch nach dem Winter international dabei zu sein. Die Niederlage schmerzt, egal ob sie daheim oder auswärts passiert ist."

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Spieler): "Es war ein sehr intensives Spiel. Wir mussten taktisch clever agieren, weil Napoli eine sehr abgezockte Mannschaft ist. Wir waren schon gut im Spiel, aber die Tore waren zu billig, gerade das letzte Tor. Das hat mich ein bisschen an das 3:4 gegen Liverpool erinnert. Wir werden in Neapel natürlich auf Sieg spielen. Wir haben eine super Leistung abgeliefert, aber wir müssen uns auch weiterentwickeln und daran arbeiten, dass man nicht solche Gegentore bekommt."

Carlo Ancelotti (Napoli-Trainer): "Wir haben gut begonnen und waren schnell im Spiel. Am Ende hat unsere Qualität entschieden, aber es war nicht leicht. Dass Mertens jetzt mehr Tore für Napoli als Maradona geschossen hat, ist ein großer Erfolg für ihn. Er ist ein großartiger Spieler und sehr wichtig für uns."