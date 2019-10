Red Bull Salzburg: Pressekonferenz mit Jesse Marsch im LIVE-TICKER

Am zweiten Spieltag der UEFA Champions League trifft Red Bull Salzburg auf den FC Liverpool (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER). Einen Tag zuvor spricht Jesse Marsch im Stadion an der Anfield Road in einer Pressekonferenz zu den Journalisten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Salzburg-PK vor dem Liverpool-Spiel im LIVETICKER:

14.00 Uhr: Die Mannschaft des FC Red Bull Salzburg hob am Dienstag um 13 Uhr von Salzburg nach Liverpool ab. Um 18.15 Uhr stellt sich Jesse Marsch mit einem Spieler der roten Bullen den Medien.

© GEPA

FC Red Bull Salzburg: Spielplan in der Champions League

Nach dem fulminanten Auftakt gegen Genk muss Salzburg am 2. Oktober an die Anfield Road. Danach wartet mit dem Duell gegen Napoli ein Heimspiel.