Red Bull Salzburg - KRC Genk 6:2 - Famose Bullen zerlegen beim Champions-League-Debüt

Der FC Salzburg hat beim Debüt in der UEFA Champions League ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Famose Bullen zerlegten den KRC Genk mit 6:2 (5:1) und setzten sich damit an die Spitze von Gruppe E, wo Napoli den FC Liverpool schlug.

Einmal mehr überragend war der 19-jährige Norweger Erling Haaland, der bei seinem ersten Auftritt in der "Königsklasse" gleich einen Triplepack (2., 34., 45.) schnürte. Die restlichen Treffer gingen auf das Konto von Hwang Hee-chan (36.), Dominik Szoboszlai (45.+2) und Kapitän Andreas Ulmer (66.).

Aufseiten der auch in der nationalen Liga sehr schwach gestarteten Belgier gelang Jhon Lucumi (40.) und Ally Mbwana Samatta (52.) nur Ergebniskosmetik. Es war der zehnte Sieg eines österreichischen Teams in der "Königsklasse" und zugleich der höchste. Die zu Hause mittlerweile 69 Pflichtspiele ungeschlagenen Salzburger führen damit die Gruppe E nach der ersten Runde vor Napoli an. Die Italiener besiegten Titelverteidiger Liverpool zu Hause 2:0.

Erling Haaland bringt Salzburg früh in Führung

Der lang ersehnte erste Auftritt der "Bullen" in der Champions League hätte nicht besser beginnen können. Nach etwas mehr als einer Minute zappelte der Ball bereits im Netz. Der von Antoine Bernede bediente Takumi Minamino steckte ideal auf Haaland durch, der aus rund acht Metern vollendete.

Die Belgier wurden bei einem Abschluss von Bryan Heynen (10.) erstmals gefährlich und bekamen die Partie etwas in den Griff. Allerdings nur bis zum zweiten Gegentreffer. Die Salzburger schalteten schnell um, der Ball kam via Hwang neuerlich zu Haaland und der 19-Jährige schloss wieder eiskalt ab und traf via Innenstange.

Das 3:0 wurde durch Zlatko Junuzovic eingeleitet, der in einen Ball sprang und damit Hwang bestens einsetzte, der Genk-Tormann Gaetan Coucke ebenfalls keine Chance ließ. Durch einen Eigenfehler der Hausherren konnten auch die Belgier erstmals anschreiben. Die Salzburger brachten den Ball nach einem Freistoß nicht weg und Lucumi staubte aus elf Metern im Rutschen ab. Die Marsch-Truppe wankte nur kurz, Junya Ito (43.) verpasste da das 2:3.

Champions League: Die Noten zu Red Bull Salzburg vs. KRC Genk © GEPA 1/15 Der FC Salzburg hat einen unglaublichen Start in die Champions League hingelegt. Gegen Genk setzten sich die Bullen mit 6:2 durch. SPOX benotet die Kicker aus der Mozartstadt. © GEPA 2/15 Cican Stankovic (Note=1-): Eine fehlerlose Leistung. Strahlte bei hohen Bällen der Belgier Ruhe aus, auf der Linie war er kaum gefordert. Beim Billard-Gegentor Genks chancenlos, auch beim zweiten Gegentreffer von der Verteidigung im Stich gelassen. © GEPA 3/15 Andreas Ulmer (Note=1): Der Kapitän gab von Minute eins an eine Pressing-Maschine. Der Spieler mit den meisten Ballaktionen bei den Salzburgern. Hämmerte das 6:2 ins lange Eck. Vor seinen Lungen erblasst jeder Spieler vor Neid. © GEPA 4/15 Maximilian Wöber (Note=1): Sorgte für den Ballgewinn vor dem 4:1, sprintete dann über das gesamte Spielfeld und kam durch Glück zu einem Assist. Hart in den Zweikämpfen, aber fair. Kam beim 2:5 zu spät, die Abstimmung mit Ramalho passte nicht. © GEPA 5/15 Andre Ramalho (Note=1-): Bei Standards per Kopf gefährlich. Gab hinten der Abräumer, den es gegen die talentierten Genk-Angreifer brauchte. Hatte beim ersten Gegentreffer Pech, beim zweiten Genk-Tor orientierte er sich zu viel auf den Ball. © GEPA 6/15 Rasmus Kristensen (Note=1-): Ging völlig steil und motivierte die Fans in der Salzburg Arena. Eroberte den Ball zum 2:0, den Minamino dann sensationell übers ganze Feld drosch. Sah in der 47. Minute Gelb. Macht den Abgang von Stefan Lainer perfekt wett. © GEPA 7/15 Antoine Bernede (Note=1): Sah in der 50. Minute zurecht die Gelbe Karte für ein hohes Bein. Hatte die meisten Balleroberungen aller Spieler, war zudem der passaktivste Akteur. Der Samassekou-Abschied schmerzt dank ihm deutlich weniger. © GEPA 8/15 Zlatko Junuzovic (Note=1): Bekam schon früh einen Schlag auf den Kopf ab, konnte aber weiterspielen. Fing den Ball vor 3:0 ab, und sorgte mit seinem Ballkontakt für einen utopischen Assist. © GEPA 9/15 Dominik Szoboszlai (Note=1-): Eiskalt vor dem Tor, nachdem ihm Minamino kurz vor der Halbzeit eine Traum-Flanke servierte. Seine Passquote in der gegnerischen Hälfte war bestechend (87,5 Prozent). Wurde in der 62. Minute ausgewechselt, sah dabei Gelb. © GEPA 10/15 Takumi Minamino (Note=1+): Überragende Vorarbeit zum 1:0, als er seinen Körper geschickt einsetzte. Nur getoppt von seiner Spieleröffnung vor dem 2:0 über den gesamten Platz. Zum Drüberstreuen eine zielgenaue Flanke zum 5:2. © GEPA 11/15 Hee-Chan Hwang (Note=1): Ging Setzte sich robust vor dem 2:0 gegen die Abwehr von Genk durch. Seine einzige Top-Chance versenkte er eiskalt rechts neben dem Keeper zum 3:0. © GEPA 12/15 Erling Haaland (Note=1+): 1:0. 2:0. 4:0. Man. Of. The. Match. © GEPA 13/15 Masaya Okugawa (Note=2): Kam für Szoboszlai in der 62. Minute. © GEPA 14/15 Patson Daka: Für Haaland in der 72. Minute eingewechselt. Zu kurz eingesetzt, um eine Benotung abzugeben. © GEPA 15/15 Patrick Farkas: Kam in der 83. Minute für Kristensen. Bleibt heute ohne Note.

Salzburg unter Jesse Marsch mit perfekter Bilanz

Noch vor der Pause machte die Marsch-Truppe aber den Sack mittels Doppelschlag zu. Nach Hwang-Vorarbeit vollendete Haaland in der Mitte aus kürzester Distanz. Das 5:2 wurde durch einen Ramalho-Abwehrkopfball am eigenen Sechzehner eingeleitet und nach laufintensiver Vorarbeit von Minamino von Szoboszlai mit einem Volleyschuss vollendet. Die Salzburger sind erst die siebente Mannschaft, der in der Champions League fünf Tore in der ersten Halbzeit gelangen.

Die zweite Hälfte hätte beinahe ähnlich der ersten begonnen. Schon nach wenigen Sekunden scheiterte Hwang bei einer Topchance an Coucke. Auf der anderen Seite landete das Leder im Tor, wie schon zuletzt in der Liga waren die Salzburger in der einen oder anderen Situation unkonzentriert. Nach einer Bongonda-Hereingabe kam Wöber zu spät und Samatta köpfelte zum 2:5 ein. Spannend wurde es deshalb aber nicht mehr. Die Hausherren waren mindestens eine Klasse stärker und besserten ihr Torverhältnis noch einmal auf. Nach schönem Doppelpass mit Junuzovic trug sich auch noch Routinier Ulmer in die Schützenliste ein.

Salzburg gewann damit alle zehn bisherigen Pflichtspiele unter Marsch. Im Europacup ist sein Team zu Hause jetzt schon 19 Spiele unbesiegt.

Red Bull Salzburg - KRC Genk 6:2 (5:1)

Tore: 1:0 Haaland (2.), 2:0 Haaland (34.), 3:0 Hwang (36.), 3:1 Lucumi (40.), 4:1 Haaland (44.), 5:1 Szoboszlai (45.+1), 5:2 Samatta (52.), 6:2 Ulmer (66.)

Champions League: Salzburg Tabellenführer in Gruppe E

Salzburg setzte sich mit dem Kantersieg an die Spitze der Tabelle von Gruppe E.

Platz Team Punkte 1 Salzburg 3 2 Napoli 3 3 Liverpool 0 4 Genk 0

Salzburgs Spielplan in der Champions League 2019/20

Nach dem Auftakt gegen Genk muss Salzburg am 2. Oktober an die Anfield Road zum Auswärtsmatch gegen Liverpool.