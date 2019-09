PSG – Real Madrid LIVE: Champions League heute im Livestream & TV sehen

Am Mittwoch (21:00 Uhr, hier im Liveticker) kommt es zum Champions-League-Schlager zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. SPOX erklärt, wo das Spiel in Österreich im Livestream und TV zu sehen ist.

Bereit für die UEFA Champions League? Sichere Dir Deinen kostenlosen DAZN-Testmonat und sei bei über 100 Spielen der Königsklasse live und exklusiv dabei!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Für PSG und Real Madrid verlief der Saisonstart eher so lala. Zwar konnten beide Giganten ihre letzten Partien gewinnen, Paris Saint-Germain mühte sich jedoch zu einem 1:0-Heimsieg gegen Underdog Racing Staßburg, die Königlichen siegten gegen UD Levante knapp mit 3:2.

Sowohl für die Elf von Thomas Tuchel, als auch die Mannschaft von Zinedine Zidane soll in Gruppe A am Mittwoch ein Sieg her.

PSG vs. Real Madrid: Champions League heute im Livestream und TV

Das Duell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid ist in Österreich in voller Länge lediglich auf DAZN zu sehen. Die Streaming-Plattform zeigt das Match live und exklusiv in voller Länge.

Für alle Neukunden gibt es die Partie gratis im Livestream, nach einem Monat kostet ein Abo bei DAZN 12,99 Euro.

© getty

Paris Saint-Germain gegen Real Madrid im Liveticker

Für alle, die das Spitzenspiel nicht im TV oder Livestream verfolgen können, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Bitte hier entlang.

PSG - Real: Die möglichen Aufstellungen

Paris Saint-Germain: Navas - Bernat, Marquinhos, Silva, Dagba - Verratti, Gueye - Di Maria, Sarabia, Choupo-Moting - Icardi;

Real Madrid: Courtois - Mendy, Ramos, Varane, Carvajal - Casemiro, Kroos, J. Rodriguez - Hazard, Bale, Benzema;

Champions League, 1. Spieltag: Was zeigt DAZN & was zeigt Sky?