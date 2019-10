Galatasaray Istanbul - PSG LIVE: Champions League heute im Livestream & TV sehen

In der 2. Runde der Champions-League-Gruppenphase trifft am Dienstag Galatasaray Istanbul in Gruppe A auf Paris Saint-Germain (21:00 Uhr im SPOX-Liveticker). SPOX erklärt, wo das Spiel in Österreich im Livestream und TV zu sehen ist.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN seid Ihr bei Galatasaray vs. PSG live dabei - hier geht's lang!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Der erste Spieltag hätte für PSG nicht besser laufen können: Die Startruppe aus Paris fuhr mit Real Madrid Schlitten und siegte schließlich mit 3:0. In der Liga setzte es für die Elf von Thomas Tuchel am Wochenende jedoch eine empfindliche 0:2-Heimniederlage gegen Underdog Stade Reims.

Von Formschwankungen kann auch Galatasaray Istanbul berichten. In der Liga liegen die Türken lediglich auf Tabellenplatz sieben, gegen den FC Brügge wurde am ersten Champions-League-Spieltag aber immerhin ein 0:0 erreicht.

Galatasaray - PSG: Champions League heute im Livestream und TV

Das Duell zwischen Galatasaray und Paris Saint-Germain ist in Österreich in voller Länge lediglich auf DAZN zu sehen. Die Streaming-Plattform zeigt das Match live und exklusiv in voller Länge. Auch in Deutschland läuft die Partie auf DAZN.

Für alle Neukunden gibt es die Partie gratis im Livestream, nach einem Monat kostet ein Abo bei DAZN 12,99 Euro.

© getty

Champions League 2. Spieltag live im TV und Livestream

Eine Auflistung mit der Übertragung aller Spiele von Matchday 2 wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Hier können Fußballfans aus Österreich und Deutschland checken, wo welches Spiel live zu sehen ist: