Champions League: GAK-Sensation beim FC Liverpool als Vorbild für Red Bull Salzburg

In der Saison 2004/05 sorgte der GAK für eine der größten Sternstunden in Österreichs Europapokal-Historie. Die Grazer besiegten den späteren Champions-League-Sieger FC Liverpool in der Qualifikation auswärts mit 1:0. SPOX hat vor dem Spiel des FC Salzburg an der Anfield Road (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER) mit dem damaligen Siegtorschützen, Mario Tokic, gesprochen.

Plötzlich war es still. 42.950 Zuschauer saßen im Stadion an der Anfield Road und benötigten einen Augenblick, um das Gesehene und Geschehene zu verarbeiten.

Und dann klatschten sie.

Ausgerechnet ein Innenverteidiger sorgte mit einem Fernschuss aus 25 Metern für die überraschende Führung der Gäste. Dabei hätte Mario Tokic gar nicht dort stehen sollen, von wo er das schönste Tor seiner Karriere erzielte. "Es gab einen Eckball. Normalerweise stand ich bei Standardsituationen immer ganz vorne. In dieser Situation war aber mein Kollege, der normalerweise für mich hinten absichert, selbst im Strafraum. Ich wartete darauf, dass er zurückkommt, um keinen Konter zu kassieren", erinnert sich Tokic. "Es muss Standfest oder Amerhauser gewesen sein."

Doch es kam keiner. Stürmer Roland Kollmann trat die Ecke, Liverpools Abwehrhüne Sami Hyypiä beförderte den Ball aus der vermeintlichen Gefahrenzone. Es war an der Zeit für den Geniestreich des Mario Tokic.

"Zwei Liverpool-Verteidiger stürmten auf mich zu. Mir war klar, wenn ich den Ball im Dribbling verliere, gibt das ein Konter-Tor", sieht er die Szene vor sich und sagt trocken: "Ich habe mein Bestes versucht. Die Annahme war gut, der Schuss noch besser."

Er feuerte einen Strahl ab, der Ball knallte an die Querlatte und von dort auf die Wiese hinter der Torlinie. Torhüter Jerzy Dudek war chancenlos.

Eine Traube an Rotjacken, die an diesem Abend ganz in Blau antraten, versammelte sich im Halbfeld und genoss den Moment.

Champions League: Steven Gerrard und der Liverpool-Schreck GAK

"Steven Gerrard soll in einem Interview davon erzählt haben, dass dieses Tor und die letzten 20 Minuten ein Trauma für ihn war. Liverpool wankte in der Schlussphase, fiel aber nicht. Wir haben ihm auf jeden Fall einen großen Schreck eingejagt", sagt Tokic, der in der Schlussphase beinahe zum unsterblichen Helden aufstieg.

"In der 82. Minute gab es einen weiteren Eckball von derselben Seite. Ich kam an den Ball, zirka 14 Meter vom Tor entfernt. Ich schoss mit dem linken Fuß, aber der Ball ging leider nicht rein. Wäre der Ball drin gewesen, wäre die Sensation vielleicht um einiges größer ausgefallen. Ich freute mich irrsinnig über dieses Tor, war aber gleichzeitig enttäuscht über das Aus im Playoff."

Nach einer 0:2-Niederlage in Graz stieg nämlich der FC Liverpool in die Gruppenphase der Champions League auf, für den GAK ging es um UEFA Cup weiter. Kapitän Gerrard sorgte schon im Hinspiel für die Entscheidung. "Zwei Mal hat er uns aus 20, 25 Metern eingeschenkt. Wir waren gleichauf mit Liverpool! Nur durch diese zwei Fernschüsse haben wir verloren", ärgert sich Tokic, der in der Pleite auch etwas Positives sah. "Das 0:2 war eine Ohrfeige für die Mannschaft. Wir haben uns gesagt, dass wir England zeigen wollen, dass das Hinspiel nur Pech war. Leider haben wir nur 1:0 gewonnen."

Zum Schlusspfiff kam es an der Anfield Road zur für Tokic "größte Überraschung" an dem Duell. "Eigentlich sollten sich die Fans ja über die Qualifikation freuen. Für Liverpool gab es aber nur Pfiffe. Wir verabschiedeten uns von unseren Fans, danach applaudierte uns das ganze Stadion für unsere Leistung. Ein absoluter Gänsehaut-Moment und eine überragende Geste der Liverpool-Fans."

Dabei habe sich die halbe GAK-Mannschaft bei der Auslosung der dritten und damals letzten Qualifikationsrunde einfach nur gefreut, die Anfield Road von innen zu sehen. Erst in der Vorbereitung witterten die Kicker von Trainer Walter Schachner eine Chance gegen die Reds.

1:0 an der Anfield Road: Als der GAK dem FC Liverpool fast das Champions-League-Märchen verwehrte © GEPA 1/32 In der Saison 2004/05 gelang dem GAK die Sensation: Die Grazer besiegten Liverpool an der Anfield Road mit 1:0. Wegen eines 0:2 im Hinspiel stieg Liverpool in die Gruppenphase auf und holte später den Titel. SPOX zeigt die Spieler beider Teams. © GEPA 2/32 LIVERPOOL - IM TOR: Jerzy Dudek - War beim Traumtor von Mario Tokic komplett chancenlos. Machte sich im Champions-League-Finale neun Monate später unsterblich, als er im Hampelmann-Style zwei Elfmeter hielt. Beendete bei Real seine Karriere. © GEPA 3/32 VERTEIDIGUNG: Jamie Carragher - Spielte ausschließlich für Liverpool, mit 737 Einsätzen eine absolute Legende an der Merseyside. 38 Pflichtspiele für die Three Lions. Ist heute als TV-Analyst in England tätig. Besitzt ein Pub in Manhattan, New York. © GEPA 4/32 Sami Hyypiä - Zehn Jahre lang spielte der Finne für die Reds. War nach seinem Rücktritt bereits als Trainer in der deutschen Bundesliga tätig, bei Bayer Leverkusen coachte er 41 Spiele. Werkelte zuletzt beim FC Zürich, ist aber schon drei Jahre her. © getty 5/32 John Arne Riise - Der Norweger war ein unermüdlicher Rackerer auf der linken Außenbahn. Kickte nach seinem Liverpool-Engagement noch für AS Roma, auf Zypern und in Indien. Zuletzt Sportdirektor bei Birkirkara (Malta), schmiss aber nach 3 Monaten den Hut. © getty 6/32 Stephane Henchoz - Der Schweizer Innenverteidiger wurde unter Rafa Benitez schnell aussortiert. Kam unter dem Spanier nur noch vier Mal zum Einsatz und verließ Liverpool in der Winterpause vor dem CL-Triumph zu Celtic. Trainiert heute den FC Sion. © GEPA 7/32 MITTELFELD - Salif Diao: Wurde vier Monate nach dem GAK-Duell zu Birmingham verliehen. Der Sechser aus dem Senegal überschritt in Liverpool seinen Zenit, bei Portsmouth und Stoke City ging seine Karriere langsam dem Ende zu. © GEPA 8/32 Steven Gerrard - Übernahm nach dem Abgang von seinem guten Freund Michael Owen zu Real noch mehr Verantwortung bei den Reds. Sorgte mit einem Doppelpack in Graz im Alleingang für den Einzug in die CL-Gruppenphase. Trainiert heute die Glasgow Rangers. © GEPA 9/32 Darren Potter - Feierte gegen den GAK als 19-Jähriger sein Startelf-Debüt für Liverpool. Kam in der restlichen CL-Saison nur noch zu sechs Einsatzminuten. Spielt heute für die Tranmere Rovers in der League One. © getty 10/32 ANGRIFF: Harry Kewell - Wurde in der Saison 2004/05 der erste Champions-League-Sieger, der in Australien geboren wurde. Der linke Flügelspieler kickte fünf Jahre lang für Liverpool, ehe er zu Galatasaray wechselte. Beendete seine Karriere in Melbourne. © GEPA 11/32 Milan Baros - Im Winter 2002 holte ihn Gerard Houllier als No-Name auf die Insel. Kam trotz starker Konkurrenten wie Michael Owen, Robbie Fowler und Nicolas Anelka zu seinen Minuten. Als 37-Jähriger heute noch in seiner Heimat bei Banik Ostrava tätig. © GEPA 12/32 Djibril Cisse - Der Mittelstürmer aus Frankreich verletzte sich im Oktober 2004 schwer, als er sich in einem Zweikampf das Schien- und Wadenbein brach. Kehrte aber zum CL-Viertelfinale zurück und stand auch beim Finale in Istanbul auf dem Platz. © GEPA 13/32 Gegen diese Mannschaft sorgte der GAK für den ersten Sieg einer österreichischen Klubmannschaft auf englischem Boden. © GEPA 14/32 EINGEWECHSELT: Stephen Warnock - Der Linksverteidiger kam für Kewell auf den Platz. Der Akademie-Spieler feierte gegen den GAK sein Pflichtspiel-Debüt für Liverpool, nahm aber sonst aufgrund von Riise meist auf der Bank Platz. © getty 15/32 Florent Sinama Pongolle - In Minute 75 für Cisse eingewechselt. Der Franzose wurde bereits als 16-Jähriger von Liverpool verpflichtet, als es noch nicht cool war, Teenager unter Vertrag zu nehmen. Traf im wichtigen Gruppenspiel gegen Olympiakos. © GEPA 16/32 Dietmar Hamann - Betrat den Platz, als Benitez Baros runternahm und Beton anrührte. Legte im Finale das 2:3 von Smicer auf. Heute als umstrittener TV-Experte im Einsatz. © getty 17/32 TRAINER: Rafael Benitez - Der erste Spanier, der in der Premier League trainierte. Kam im Sommer 2004 von Valencia. Holte mit Xabi Alonso und Luis Garcia zwei Publikumslieblinge an die Anfield Road & machte sich mit dem CL-Titel für The Kop unsterblich. © GEPA 18/32 GAK - IM TOR: Andreas Schranz - Wurde mit dem GAK Meister und zweimal Cupsieger. Schaffte durch seine Leistungen bei den Grazern den Sprung ins ÖFB-Team, wo er sieben Mal den Kasten hütete. Absolvierte über 200 Spiele für den GAK. © GEPA 19/32 VERTEIDIGUNG: Gernot Plassnegger - Verstärkte als Ex-Deutschland-Legionär im Sommer 2004 den GAK, um den Anlauf auf die Champions League zu schaffen. Wechselte nach zwei Jahren zu Rapid. Kürzlich als Trainer von Austria Lustenau entlassen. © GEPA 20/32 Emanuel Pogatetz - Der "Mad Dog" kickte als Leihspieler von Bayer Leverkusen für den GAK und schaffte nach der Saison 2004/05 den Sprung auf die Insel. Spielte fünf Jahre lang für Middlesbrough, das 2006 im UEFA-Cup-Finale stand. Jetzt mit LASK in der EL © GEPA 21/32 Joachim Standfest - Über 500 Bundesliga-Spiele stehen auf seinem Konto als aktiver Spieler. Kannte die Seitenaus-Linien jedes Bundesliga-Stadions in- und auswendig, war auch lange der Herr auf der rechten Außenbahn im ÖFB-Team. Heute Admira-Co-Trainer. © GEPA 22/32 Mario Tokic - Sein Zucker-Tor verzückte sogar die Liverpool-Fans, die ihm nach dem Treffer applaudierten. Hatte in der Schlussphase die Chance auf einen weiteren Treffer, es blieb aber beim 0:1. © GEPA 23/32 Rene Aufhauser - Sah gegen Liverpool zwei Mal die Gelbe Karte, ohne vom Platz gestellt zu werden. Verließ zum Start der Bullen-Ära in Salzburg den GAK, arbeitet heute als Co-Trainer unter Jesse Marsch. © GEPA 24/32 Mario Majstorovic - Kickte bis zum finanziellen Crash beim GAK. Wurde im Herbst 2013 der Spielmanipulation beschuldigt. Mit 42 Jahren in Österreichs siebthöchster Leistungsstufe bei ÖTSU Großmugl noch heute aktiv. © GEPA 25/32 MITTELFELD: Martin Amerhauser - Wechselte aus der Salzburger Jugend im Sommer 1995 zum GAK und stieg zur Vereinsikone auf. Ging sogar den Weg des Zwangsabstiegs in die Regionalliga mit. Versuchte sich in der Steiermark auch als Trainer. © GEPA 26/32 Gernot Sick - Spielte bis auf ein halbes Leihjahr bei SW Bregenz im Profifußball ausschließlich für den GAK. Wurde 2017 vom FC Liefering als Scout für die Jugendabteilung engagiert. © GEPA 27/32 ANGRIFF: Mario Bazina - Wechselte gemeinsam mit Tokic als Meisterkicker von Dinamo Zagreb zum GAK. Spielte wie sein Landsmann später auch für Rapid und die Austria. Erzielte in 326 Spielen für österreichische Klubs 90 Tore und 43 Assists. © GEPA 28/32 Roland Kollmann - Schoss für den GAK in 249 Spielen 131 Tore. Kickte auch noch im Unterhaus für die Grazer und arbeitete im Trainerstab. Lebt heute in den USA und ist der Manager der Schulz Academy, die amerikanische Youngsters fördert. © GEPA 29/32 TRAINER: Walter Schachner - Er führte den GAK 2003/04 zum Double, ehe er im Jänner 2006 bei 1860 München anheuerte. Leistete zum Ende der Nullerjahre bei der Admira gute Arbeit. Seit seinem LASK-Aus 2012 nicht mehr im Trainerbusiness. © GEPA 30/32 Auf diese Startelf vertraute Schachner im Rückspiel gegen den FC Liverpool. © GEPA 31/32 EINGEWECHSELT: Matthias Dollinger - Wechselte nach der Saison zu Rapid, spielte später für LASK, Austria Kärnten und Austria Klagenfurt. Hat auch heute noch nicht genug vom Fußball, spielt für ASK Klagenfurt in der Kärntner Unterliga. © GEPA 32/32 Samir Muratovic - Blieb nach dem GAK-Konkurs mit seiner Familie in Graz und wechselte zum SK Sturm. Der Bosnier absolvierte 24 Nationalspiele und ließ seine Karriere mit einer Saison beim FC Gratkorn ausklingen. Heute Sportdirektor bei Tuzla City FC.

Liverpools Jerzy Dudek: "Den Treffer hätte er mir nie zugetraut"

Gefeiert wurde der Achtungserfolg aufgrund der sportlichen Wertlosigkeit laut Tokic kaum. "Wir waren eher traurig über die verpasste Qualifikation", sagt er. Erst einen Tag später realisierte er bei der Heimreise nach Graz, "welch großartiges Ergebnis das für den österreichischen Fußball war. Ganz Österreich wollte, dass wir gewinnen. Ich bekam etliche SMS aus ganz Fußball-Österreich. Auch die Austria und Rapid meldeten sich", erzählt er.

Tokic, der seinen Treffer bis heute mehrere hunderte Male gesehen haben soll, erzählt bis zum heutigen Tag gerne von dem Spiel. Bei einem Benefiz-Match in Tokics derzeitiger Heimat Baku traf er auf Ex-Liverpool-Torhüter Dudek. "Ich sprach ihn darauf an, ob er sich an dieses Spiel gegen den österreichischen Verein erinnern könnte. Da soll ein ziemlich beeindruckendes Tor gefallen sein, sagte ich. Er war komplett begeistert, sagte mir, er hätte das Tor hunderte Male gesehen, ein wirklich unglaubliches Tor. Sein Gesicht, als ich ihm sagte, dass ich der Torschütze war, hätten Sie sehen sollen. Er wusste, wer ich bin, aber den Treffer hätte er mir nie zugetraut."

FC Liverpool: Der Weg zum Champions-League-Triumph 2005