FC Barcelona – Inter Mailand LIVE: Champions League heute im Livestream & TV sehen

In Gruppe F der Champions League kommt es am zweiten Spieltag zum Schlager zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand (21:00 Uhr im SPOX-Liveticker). SPOX erklärt, wo das Spiel in Österreich im Livestream und TV zu sehen ist.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN seid Ihr bei Barca - Inter live dabei - hier geht's lang!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Österreicher Valentino Lazaro könnte am Mittwochabend auf den Barcelona treffen - sollte Antonio Conte dem Außenbahnspieler das Vertrauen schenken. Auch wenn zuletzt Danilo D'Ambrosio den Vorzug erhielt, ist Inters Form ausgezeichnet.

Alle fünf Ligaspiele wurden gewonnen - dabei kassierte Inter nur ein Gegentor. Dafür kam die Conte-Truppe am ersten Champions-League-Spieltag zuhause gegen Slavia Prag nicht über ein 1:1 hinaus.

© GEPA

Gewinnen konnte am ersten Spieltag auch der FC Barcelona nicht - ein 0:0-Unentschieden auswärts bei Borussia Dortmund ist jedoch kein Kollateralschaden. In der Liga siegten die Katalanen zuletzt mit 2:1 gegen Villarreal.

FC Barcelona vs. Inter Mailand: Champions League heute im Livestream und TV

Das Duell zwischen Barca und Inter ist in Österreich in voller Länge lediglich auf DAZN zu sehen. Die Streaming-Plattform zeigt das Match live und exklusiv in voller Länge. Auch in Deutschland läuft die Partie auf DAZN.

Für alle Neukunden gibt es die Partie gratis im Livestream, nach einem Monat kostet ein Abo bei DAZN 12,99 Euro.

Champions League 2. Spieltag live im TV und Livestream

Eine Auflistung mit der Übertragung aller Spiele von Matchday 2 wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Hier können Fußballfans aus Österreich und Deutschland checken, wo welches Spiel live zu sehen ist: