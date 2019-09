Champions League: Wer zeigt / überträgt Red Bull Salzburg - KRC Genk heute live im TV oder Livestream?

1. Spieltag in der Champions League heißt in diesem Jahr für Salzburg: Debüt in der Königsklasse! Gegen den KRC Genk soll eine erfolgreiche Premiere gefeiert werden - wie Ihr LIVE im TV oder Livestream dabei seid, erfahrt Ihr von SPOX.

FC Salzburg gegen KRC Genk: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anpfiff am heutigen Dienstag, dem 17. September, ist um 21 Uhr. Gleichzeitig laufen noch sechs andere Partien, unter anderem treffen in der Salzburger Gruppe E der SSC Neapel und der FC Liverpool aufeinander.

Gespielt wird heute in der Red Bull Arena zu Wals bei Salzburg. In das 2003 eröffnete Stadion, in dem unter anderem bei der EM 2008 einige Spiele ausgetragen wurden, passen bei internationalen Spielen 29.520 Zuschauer.

Champions League heute LIVE: Wer zeigt / überträgt Salzburg - KRC Genk im TV oder Livestream?

Das Debüt in der Köngsklasse für die Salzburger seht Ihr in Österreich live und exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender geht um 20.15 Uhr auf seinem Sender "Sky Sport Austria 1" auf Sendung und schickt für die 90 Minuten Thomas Trukesitz und Manuel Ortlechner als Kommentatoren ins Rennen.

Beim Streaming habt Ihr wie gewohnt die Wahl zwischen SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) und Sky Ticket (monatlich kündbar).

Die Champions League heute im Liveticker

Unterwegs oder keine Lust auf Pay-TV? Dann seid Ihr bei unserem Liveticker genau richtig! Hier verpasst Ihr garantiert kein Tor und keine Karte.

Champions League, Gruppe E: Die Salzburger Gruppe

Da sich der FC Salzburg bei der Auslosung in Topf drei befand, war klar, dass es eine schwierige Gruppe für die Österreicher geben würde. Mit dem SSC Neapel und Vorjahressieger FC Liverpool wurden es letztlich zwei Topklubs aus Italien und England.

Komplettiert wird die Gruppe E vom KRC Genk, der für die Salzburger der Hauptkonkurrent um den dritten Platz und die damit einhergehende Qualifikation für die Europa League sein dürfte. Dementsprechend ist das heutige Auftaktspiel direkt von großer Bedeutung für beide Klubs, es geht um wichtige Punkte für das Überwintern auf europäischer Bühne.

Champions League, Spieltag 1: Wer spielt heute noch?

Insgesamt stehen zum heutigen Auftakt der Champions League 2019/20 acht Partien auf dem Programm. Die Spiele in der Übersicht: