Atletico Madrid - Juventus Turin LIVE: Die Champions League heute im Livestream und TV

Schon am ersten Spieltag kommt es in Gruppe D am Mittwoch zum Schlager-Duell zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin. SPOX erklärt euch, wo ihr die Partie im TV sowie im Livestream sehen könnt.

Ein klarer Favorit ist vor dem Duell zwischen Atleti und Juve nur schwer auszumachen. Atletico startete mit drei Siegen aus den ersten vier Ligaspielen recht souverän in die Primera Division und liegt auf dem zweiten Tabellenplatz. Gegen Real Sociedad setzte es am Samstag jedoch eine herbe 0:2-Pleite.

Auch Juve ließ am Wochenende Federn und kam gegen Franck Riberys Fiorentina nicht über ein müdes 0:0 hinaus.

Atletico vs. Juventus: Champions League heute im Livestream und TV

In Österreich ist das Duell zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin am Mittwoch um 21:00 Uhr in voller Länge lediglich auf DAZN zu sehen. Die Streaming-Plattform zeigt das Match live und exklusiv in voller Länge.

Atletico Madrid gegen Juventus Turin im Liveticker

Freilich bietet SPOX für die Partie zwischen den Spaniern und den Italienern einen ausführlichen Liveticker an. Den Ticker findet ihr hier.

Atletico Madrid vs. Juventus Turin: Mögliche Aufstellungen

Atletico: Oblak - Lodi, Gimenez, Savid, Trippier - Llorente, Niguez - Lemar, Koke - Joao Felix, Costa;

Juventus: Szczesny - Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo - Pjanic, Khedira, Matuidi - Ronaldo, Costa, Higuain;

Champions League, 1. Spieltag: Was zeigt DAZN & was zeigt Sky?