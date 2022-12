Oliver Glasner erklärt Absage an ÖFB-Team: "Eine Minute Kontakt“

Offenbar war Eintracht-Erfolgstrainer Oliver Glasner ein Thema für die österreichische Nationalmannschaft - der Österreicher spricht nun über den kurzen Kontakt mit dem ÖFB.

Vor Neo-Teamchef Ralf Rangnick gab es für ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel offenbar mehrere potenzielle Kandidaten für die damals vakante Teamchefposition.

Darunter Eintracht-Frankfurt-Erfolgstrainer Oliver Glasner, der 21/22 sensationell den Europa-League-Titel feiern durfte.

"Ich wurde nicht gefragt, aber ich hatte Kontakt. Eine Minute. Dann war klar für beide Seiten, dass es für Österreich einen besseren Team-Chef als Oliver Glasner gibt - und dass es eine bessere Option für Oliver Glasner ist, in Frankfurt zu bleiben", so der 48-Jährige bei der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir".

Eine Absage für immer stellt das aber nicht dar, wie Glasner festhält: "Nationaltrainer im eigenen Land ist die ehrenvollste Aufgabe. Bisher habe ich so viele Abzweigungen genommen in meinem Leben und in meiner Trainerkarriere. Ich werde eine Entscheidung treffen, die ich für mich und meine Familie für richtig erachte. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Ort und am richtigen Platz, dann passt das."

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Glasner steht in Frankfurt noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Bisher betreute er den Traditionsklub über 72 Partien, in der laufenden Saison liegt der Salzburger mit der Eintracht auf dem vierten Tabellenplatz, lediglich drei Punkte hinter dem zweitplatzierten SC Freiburg.