Ex-ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger vor Unterschrift beim FC Augsburg

Julian Baumgartlinger hat wohl einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der ehemalige Teamkapitän der österreichischen Nationalmannschaft soll sich mit dem FC Augsburg einig sein.

Julian Baumgartlinger bleibt der deutschen Bundesliga wohl erhalten. Nach seinem Vertragsende bei Bayer Leverkusen war der 34-Jährige einige Monate ohne Klub.

Nun steht der Österreicher vor einem Wechsel zum FC Augsburg, wo er laut Bild einen Einjahresvertrag unterzeichnen soll. In Augsburg soll Baumgartlinger seine Mentalität und Erfahrung einbringen und als Leader fungieren. Mit Tobias Strobl (Kreuzbandriss) und Niklas Dorsch (Mittelfußbruch) haben die Augsburger im defensiven Mittelfeld Bedarf nach Verstärkung.

Zum Kicker sagte Baumgartlinger zuletzt, dass er noch "ein, zwei Jahre" weiterspielen will, idealerweise in der "1. oder 2. Bundesliga". "Ich bin froh, wenn es eine Mannschaft ist, in die ich etwas einbringen kann - auf und außerhalb des Platzes - und einfach das, was ich in den letzten Jahren so gern gemacht habe, wieder machen darf. Wer richtig Bock auf mich hat, dem hätte ich viel zu geben", so Baumgartlinger.

Augsburg startete mit einer 0:4-Heimpleite gegen den SC Freiburg in die Saison, konnte am Sonntag Bayer Leverkusen auswärts aber mit 2:1 schlagen. In der Vorsaison landete Augsburg auf dem 14. Tabellenplatz.