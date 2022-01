Gladbach-Abschied? Hannes Wolf vor Leihe zu Swansea City

Hannes Wolf wird Borussia Mönchengladbach Richtung Wales verlassen. Der 22-Jährige, der unter Adi Hütter immer seltener gesetzt war, steht laut The Athletic vor einer Leihe zum Zweitligisten Swansea City.

"Es kann sein, dass sich da etwas ereignet in den nächsten Tagen", meinte Gladbachs Sportchef Max Eberl bei einer Pressekonferenz erst gestern. Wie sich herausstellt, soll sich ein Leihgeschäft mit dem Championship-Klub aus Wales anbahnen. Die "Schwäne" stehen aktuell mit 28 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz und wollen sich in der Offensive verstärken. Dem Bericht zufolge wird der Deal morgen offiziell verkündet.

Wolf, der für Red Bull Salzburg in 89 Partien starke 44 Scorerpunkte sammelte, konnte sich seit seinem Wechsel in die Bundesliga weder in Leipzig, noch in Gladbach nachhaltig durchsetzen: Lediglich 303 Bundesliga-Minuten absolvierte der Linksfuß in der laufenden Saison unter Landsmann Adi Hütter - ohne Torbeteiligung. Wolf galt daher schon länger als potenzieller Wechselkandidat und soll nun auf der Insel mehr Spielpraxis bekommen.

Auch Rapid Wien, Celtic Glasgow und Trabzonspor wurde Interesse nachgesagt.