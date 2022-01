Borussia Mönchengladbach gibt wohl ÖFB-Legionär Hannes Wolf ab

ÖFB-Legionär Hannes Wolf steht vor dem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Das bestätigt Sportchef Max Eberl.

Lediglich 303 Bundesliga-Minuten absolvierte Hannes Wolf in der laufenden Saison unter Landsmann Adi Hütter. Ohne Torbeteiligung. Bitter für die Gladbacher, die immerhin 9,5 Millionen Euro für den 15-fachen ÖFB-U21-Teamspieler auf den Tisch legten.

"Es kann sein, dass sich da etwas ereignet in den nächsten Tagen", sagt Gladbachs Sportchef Max Eberl bei einer Pressekonferenz über den 22-jährigen Österreicher. Ob Leihe oder Verkauf beantwortet Eberl nicht: "Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist."

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Wolf, der für Red Bull Salzburg in 89 Partien starke 44 Scorerpunkte sammelte, konnte sich seit seinem Wechsel in die Bundesliga weder in Leipzig, noch in Gladbach nachhaltig durchsetzen.