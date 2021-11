Bericht: Englischer Klub will Florian Grillitsch im Winter holen

ÖFB-Mittelfeldregisseur Florian Grillitsch galt diesen Sommer als heiße Transferaktie, doch ein Wechsel kam laut Medienberichten aufgrund des Vetos von TSG Hoffenheim nicht zustande. Im Winter könnten nun zwei neureiche Klubs einen weiteren Abwerbeversuch starten.

"Jetzt bleibe ich noch ein Jahr bei Hoffenheim, werde meinen Vertrag erfüllen und denke, dass ich im Sommer den nächsten Schritt machen werde," meinte Grillitsch noch vor einigen Wochen. Eventuell könnte ein Abgang schon früher als gedacht passieren.

Denn laut der "Sun" will Newcastle United Grillitsch im Jännen holen. Zugegeben, seit der Klubübernahme durch den Saudi-Scheich Muhammed bin Salman werden von der englischen Yellow Press äußerst viele Spieler rund um Newcastle gehandelt. Die sportliche Realität sieht aktuell jedoch äußerst düster aus, so befinden sich die Magpies befinden sich aktuell mit sechs Punkten auf dem letzten Platz der Premier League. Um die sportliche Talfahrt schnellstens zu beenden will man sich daher im Winter für den Abstiegskampf rüsten. Demnach sollen die Verantwortlichen des aktuellen schon länger am Österreicher interessiert sein und wollen einen Deal um rund 4,7 Millionen Euro einfädeln.

Konkurrenz besteht laut dem Bericht von der AS Roma aus Italien. Coach Jose Mourinho ist noch auf der Suche nach Verstärkungen im Mittelfeld und hat ebenso ein Auge auf Grillitsch geworfen. Erst letzten Sommer war AC Milan an Grillitsch dran, wollte aber die von Hoffenheim geforderten 15 Millionen Euro nicht aufbringen.