Medien: Will ÖFB-Legionär Kevin Danso Transfer erzwingen?

Die Augsburger Allgemeine bringt nun Licht in den Zwist zwischen ÖFB-Legionär Kevin Danso und FC-Augsburg-Coach Markus Weinzierl.

Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, ist Kevin Danso vorzeitig aus dem Trainingslager des FC Augsburg abgereist. Der 22-Jährige würde sich demnach nicht imstande sehen, künftig für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl aufzulaufen.

In den vergangenen beiden Jahren war der 22-Jährige an den FC Southampton und Fortuna Düsseldorf verliehen - nun will er offenbar den fixen Transfer. Ligue-1-Klub RC Lens soll sich sehr um Danso bemühen.

"Es gibt nichts im Fußball, was es nicht gibt. Eigentlich hatten wir überlegt, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Jetzt müssen wir schauen", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Bereits zuvor gab es offenbar eine Auseinandersetzung mit Weinzierl. Statt am Training teilzunehmen, absolvierte Danso nur eine Laufeinheit und war im Testspiel gegen Qarabag nicht dabei.